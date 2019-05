GF16: il Moige denuncia l’assenza di decenza del reality – VIDEO

GF16 denunciato dal Moige: il reality viola la decenza non solo televisiva. Troppe diffide e querele tra i partecipanti della casa – VIDEO

Arriva la denuncia dal Moige per il Grande Fratello. Dopo le diffide e le querele che alcuni partecipanti hanno intrapreso tra loro, il Moige dichiara in una nota di aver denunciato il reality show, spiegando: “Viola ogni elementare principio di decenza non solo televisiva ma umana“.

Per il Moige, il programma rappresenta un modello diseducativo per i telespettatori e di cattivo gusto.

