Allunga la vita di molti anni, specialmente nel caso delle donne: ecco perché camminare velocemente fa bene alla salute. Scopri cosa dice lo studio..

Molto spesso le giornate frenetiche e la quotidianità movimentata non ci permettono di fermarci: ci si muove tra casa, il posto di lavoro e le “tappe intermedie” in cui svolgere commissioni o sbrigare delle pratiche.

Ci troviamo quindi spesso a camminare e a bruciare energie, spesso senza sapere però che questo tipo di movimento nasconde dei veri e propri benefici da non sottovalutare.

A dirlo è per la prima volta uno studio condotto dall’Istituto Nazionale per la Ricerca sulla Salute di Leicester: analizzando i dati raccolti nell’arco di 10 anni (dal 2006 al 2016) riguardanti quasi 500.000 persone con una media di 52 anni d’età, è stato riscontrato come specialmente le donne traggono benefici dall’andatura veloce durante il cammino.

Queste infatti, vedrebbero aumentare la propria aspettativa di vita fino 86,7/87,8 anni, mentre gli uomini possono contare fino a un’età massima che va tra gli 85,2 e gli 86,6 anni.

Camminare fa bene alla salute, lo dice uno studio. Ancor meglio se si cammina velocemente

Cosa succede però, se invece si cammina a passo lento o se ci si trova in casi di sovrappeso o addirittura di obesità? Secondo la ricerca, qui le aspettative di vita scendono: 72,4 anni per le donne e 64,8 anni per gli uomini.

A spiegare l’analisi che c’è dietro lo studio è Tom Yates, principale autore della ricerca: «Le nostre scoperte suggeriscono come la forma fisica sia un indicatore migliore dell’aspettativa di vita rispetto all’indice di massa corporea e che incoraggiare le persone a camminare a passo spedito possa aggiungere degli anni alle loro vite».

Questo non è il primo studio che ricorda come l’atto di camminare porti dei benefici sulla nostra vita e sulla nostra salute, mentale e fisica. Eppure, questo studio è il primo a mettere effettivamente in relazione il beneficio sulla forma fisica con l’aspettativa di vita.

Conclude infatti il dottor Francesco Zaccardi, che ha contribuito alla ricerca in questione: “interpretare un rischio relativo non è sempre facile, mentre, al contrario, la relazione in termini di aspettativa di vita è più semplice da comprendere e dà un’idea più chiara dell’importanza separata e congiunta dell’indice di massa corporea e della forma fisica”.

