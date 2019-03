Abbracci, come nascono e perché fanno così bene a corpo e anima.

Chiunque abbia sperimentato almeno una volta la potenza di un abbraccio sa come questo semplice gesto sia in grado di cambiare una giornata storta, scaldare il cuore e far sentire più in sintonia con il mondo e con se stessi.

Si tratta di un gesto innato che l’essere umano mette in pratica fin dall’infanzia. Basti pensare ai bambini che fin da piccolissimi cercano l’abbraccio dei grandi, che si stringono spesso tra loro e che comunicano con questo semplice ma potente gesto l’affetto o il bisogno di vicinanza.

Abbracciare ed essere abbracciati è qualcosa di terapeutico, che fa bene al corpo e all’anima tanto da essere ormai usato anche all’interno di specifiche terapie volte ad aiutare chi soffre di depressione o di problemi simili. Persino la scienza si è spesa sull’argomento, portando avanti degli studi che hanno dimostrato come un abbraccio riesca a fare la differenza, arrivando là dove le parole spesso non giungono.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Ecco tre modi di fare che ti renderanno felice

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda il benessere e le strategie da mettere in atto per sentirti sempre al top CLICCA QUI!

La potenza di un abbraccio. Ecco perché fa bene abbracciarsi

Sono diversi gli studi che dimostrano che gli abbracci fanno bene.

Uno, tutto italiano, è stato svolto dal dottor Montecucco che ha rilevato come i tracciati elettroencefalografici tra sconosciuti intenti ad abbracciarsi, si sincronizzassero perfettamente.

Un altro studio è quello svolto dal dottor Mark Katz di Los Angeles che nel corso di uno studio ha invece notato come gli abbracci siano in grado di ridurre lo stress e di rafforzare addirittura il sistema immunitario.

Ma quali sono, quindi, gli effetti positivi di un abbraccio?

Tra i più evidenti ci sono:

rilassamento

riduzione dello stress

rafforzamento del sistema immunitario

minor sensazione di solitudine

senso ci consolazione in caso di problemi

diminuzione del dolore

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Come riprendersi da un brutto periodo

Secondo alcune ricerche scientifiche, come riportato dal sito terapiadellabbraccio per vivere meglio sarebbe bene abbracciarsi dalle dalle 4 alle 12 volte al giorno. Quattro per mantenere il benessere psicofisico e fino a 12 per aumentarlo, specie in momenti di bisogno come possono esserlo quelli in cui ci si sente particolarmente vulnerabili per via di un recente lutto o per problemi di altro tipo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Guarda anche: Cambia la tua vita in cinque mosse

Lutto: la poesia che da più di un secolo dona sollievo a chi lo vive

Ecco qual’è la vera chiave per la felicità