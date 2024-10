Voglia di rinnovare il guardaroba? La nuova collezione Zara è irresistibile, ricchissima di novità e tendenze. Non perderti i capi più cool della stagione.

L’autunno inverno 2024/25 porta con sé una ventata di eleganza raffinata e nuove tendenze, tra cui spiccano tagli sartoriali netti, volumi oversize, tessuti ricchi e dettagli minimalisti che esaltano la silhouette femminile. Questo è il momento di rinnovare il guardaroba con capi versatili e di tendenza, e Zara, uno dei brand di moda più influenti e accessibili, ha lanciato una nuova collezione che rispecchia alla perfezione i trend di stagione.

La nuova collezione Zara per questo autunno inverno propone tanti capi must-have, versatili e perfettamente in linea con le ultime tendenze moda, dai completi sartoriali ai look più casual. Il brand del Gruppo Inditex continua a essere un punto di riferimento per chi cerca stile e qualità a prezzi accessibili: non c’è bisogno di aspettare i saldi Zara per acquistare i capi più belli della nuova collezione. Pronte a scoprirne insieme alcuni? Eccoli qua!

Zara nuova collezione: il completo pantaloni blazer a doppiopetto

Uno dei pezzi chiave della nuova collezione Zara è il completo pantaloni dritti e blazer a doppiopetto con cintura. Questo set unisce la raffinatezza della sartoria tradizionale con un tocco moderno grazie alla cintura in vita, che valorizza la figura. Il blazer presenta un elegante collo a revers e spalline strutturate, mentre i pantaloni dritti, con tasche anteriori e posteriori a filetto, offrono un look pulito e lineare.

Questo completo è perfetto per un look da ufficio che non rinuncia allo stile. Abbinalo a décolleté nude o nere e una borsa a mano minimalista per una combinazione sofisticata. In alternativa, puoi sdrammatizzarlo con sneakers bianche per un tocco casual ma chic.

Camicia effetto pelle e jeans a vita alta, due chicche della nuova collezione Zara

Il duo composto dalla camicia effetto pelle slim fit e i jeans straight vita alta è la combo ideale per un look audace ma incredibilmente versatile. La camicia in ecopelle con scollo a V e tasche applicate regala un’allure grintosa e di tendenza, mentre i jeans a gamba dritta, con il loro taglio senza tempo, equilibrano il look rendendolo perfetto per ogni giorno.

Questo abbinamento è ideale per un aperitivo in città o un brunch casual-chic. Completa il look con stivaletti alla caviglia e accessori dorati per un risultato moderno e raffinato.

Pantaloni dritti, camicia e giacca effetto pelle

Per un outfit più rilassato ma estremamente elegante, i pantaloni dritti color sabbia abbinati alla camicia morbida con colletto a revers e al giacca double face effetto pelle imbottita in montone sintetico sono un’opzione da non perdere. I toni neutri e il taglio rilassato rendono questo look perfetto per il tempo libero o un weekend fuori porta.

Puoi completare questo outfit con un paio di sneakers scegliendole tra i modelli di tendenza di questo autunno e con un accessorio in contrasto, come una borsa a tracolla colorata, per aggiungere al look un tocco di personalità senza compromettere l’eleganza.

Zara nuova collezione: il cardigan canneté e i pantaloni culotte

Se sei alla ricerca di un look comodo e versatile, il cardigan con sottili coste in rilievo in filato di cotone, abbinato ai pantaloni culotte pieghe della nuova collezione Zara è la scelta ideale. Questo abbinamento è perfetto per chi ama lo stile rilassato senza rinunciare a un tocco di classe.

Il cardigan morbido e avvolgente si sposa alla perfezione con i pantaloni culotte, creando un gioco di volumi equilibrato. Indossa questo outfit per una giornata di lavoro smart-casual, magari completandolo con mocassini e una tracolla in pelle per un effetto effortless chic.

Il vestito midi stampato

Un capo perfetto per le occasioni più eleganti è il vestito midi stampato. Con il suo scollo rotondo e le maniche lunghe, si distingue per il dettaglio incrociato sul davanti che esalta la vita e lo spacco frontale che dona una sensualità discreta. Abbinato alle décolleté con tacco sottile o agli stivali cuissardes della nuova collezione Zara crea un look femminile e sofisticato.

Completa questo outfit, ideale per una serata importante o per un evento formale, con una pochette raffinata e con dei gioielli minimalisti per un tocco di eleganza senza tempo.

Il blazer sfiancato e il completo denim oversize

Per chi ama giocare con i contrasti e le silhouette, il blazer sfiancato e il completo in denim oversize rappresentano due opzioni molto diverse ma ugualmente di tendenza.

Il blazer, con il suo taglio strutturato e le spalline definite, è perfetto per un look formale da ufficio o una riunione importante. Abbinalo a pantaloni a sigaretta e mocassini per un look classico.

Il completo in denim oversize, invece, è la scelta perfetta per un look street style: il total denim è protagonista anche quest’anno. Per aggiungere un tocco di carattere al look puoi accessoriare questo completo con una cintura a fascia larga liscia in pelle con fibbia metallica. Indossalo con sneakers chunky per un outfit casual ma di grande impatto visivo.

L’abito jeans con fiocco e il bomber in finta pelle

Il vestito di jeans corto con fiocco è un capo giovane e versatile, perfetto per i momenti informali. Questo vestito, dal taglio semplice ma femminile, si abbina alla perfezione al bomber in finta pelle, creando un gioco di texture interessante e moderno.

Questo look della nuova collezione Zara è ideale per una giornata di shopping o un’uscita casual. Puoi completarlo con un paio di Mary Jane flat o di stivaletti bassi e con una mini bag a tracolla.

Top in maglia e gonna con paillettes, due must-have della nuova collezione Zara

Il top in maglia con collo alto verde abbinato alla gonna midi a vita alta con paillettes è l’opzione perfetta per un look serale che non passa inosservato.

Le paillettes, tendenza chiave di questa stagione, donano un tocco di glamour, mentre il top in maglia bilancia l’opulenza della gonna con una linea semplice e raffinata. Indossa questo outfit con un paio di stivali o di sandali con tacco e una clutch metallizzata, per un look da party perfetto.

Il cappotto doppiopetto corto

Infine, tra i cappotti più iconici della nuova collezione Zara troviamo il cappotto corto con chiusura a doppiopetto in misto lana, disponibile in nero o in cammello.

Questo capo classico è un investimento che durerà nel tempo, perfetto per completare qualsiasi look invernale. Il taglio maschile e la struttura a doppiopetto donano un’eleganza senza tempo, rendendolo il capo perfetto sia per look formali che casual.