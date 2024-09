Da quelle beige a quelle azzurre passando per altri colori, le sneakers sono perfette per tutti i look e di tendenza per l’autunno.

L’autunno sta per arrivare con le sue foglie che cadono, le temperature che iniziano a scendere, l’aria che si fa frizzantina e la moda che torna a essere più accattivante e vivace che mai. Tra gli accessori della prossima stagione autunnale, ci sono le sneakers che – ancora una volta – si confermano un elemento chiave del guardaroba di ogni donna.

Colorate, comode e versatili, le sneakers vanno bene praticamente con tutto. Sono, inoltre, perfette per la vita quotidiana, ma anche per le occasioni speciali. Scopriamo insieme quali sono le sneakers di tendenza da comprare per l’autunno.

Sneakers di tendenza donna: New Balance, le scarpe del momento

Le sneakers possono essere raffinate, classiche o audaci, a seconda dello stile personale di ogni donna. Sicuramente, sono delle perfette alleate per arricchire il look autunnale. Dal casual al quiet luxury, accontentano tutti i gusti per chi ha nostalgia di fine anni Novanta e primi anni Duemila. Tra le sneakers più belle, ci sono quelle azzurre: dalla tonalità fresca, sono tornate in voga e si abbinano con tutto. A questo proposito, le New Balance sono perfette per completare il look sportivo. Tra le nuance per la stagione autunno-inverno, non mancano anche il verde e il marrone.

Le sneakers bianche sono, poi, ovviamente un must-have che va, veramente, con tutto. Eleganti e sobrie, sono facilmente abbinabili. Che dire, inoltre, delle sneakers rosa? Dai colori accesi a quelli pastello, sono indicate per esprimere la propria personalità con un look casual.

Converse e Nike, tra i modelli sneakers per donna

Tra le tonalità di tendenza, c’è quella del rosso: che sia rosso rubino, rosso fuoco o un’altra nuance, il rosso è uno dei protagonisti della stagione autunnale. Da segnalare, ad esempio, le Converse M9696C in colore rosso per l’appunto, che possono essere abbinate ai jeans di tendenza per la stagione autunno-inverno, ma anche ad outfit casual chic. Belle anche le Chuck 70, evergreen e dal design vintage.

Infine, pensando all’autunno e a ciò che caratterizza questa stagione, quali sono i colori che vengono in mente? Ovviamente, nuance come il marrone, il grigio, il color crema o il beige. Si tratta di colori indicati per completare un outfit comodo ed elegante, che richiami proprio questa magica stagione. Un esempio? Le Nike 314220, ma ci sono davvero moltissimi altri modelli e colori tra cui poter scegliere!