Il blazer è un capo must-have nel guardaroba di ogni donna. Scopri come abbinarlo al meglio per creare look perfetti per ogni occasione, dal lavoro al tempo libero.

Il blazer è uno dei capi d’abbigliamento più versatili e indispensabili nel guardaroba di ogni donna. Nato come capo prettamente maschile, negli anni ha subito una trasformazione diventando un pilastro dello stile femminile. Elegante e allo stesso tempo casual, il blazer si presta a tanti abbinamenti diversi che possono spaziare dal formale all’informale, rendendolo perfetto per ogni occasione.

Che si tratti di un look da ufficio o di un outfit più rilassato per il weekend, questo capo ha la capacità di donare struttura e raffinatezza a qualsiasi look. Ecco alcune idee da copiare per sfruttare al meglio il blazer e abbinarlo in maniera creativa e originale.

Il blazer classico: un must per l’ufficio

Il blazer classico è uno dei pilastri dell’outfit da ufficio, ma questo non significa che debba essere noioso o scontato. Per un look formale e sofisticato, abbinalo a dei pantaloni coordinati o a una gonna midi a vita alta. La scelta di un completo monocromatico, come il nero, il blu navy o il grigio, dona immediatamente un’aria professionale e curata. Puoi completare il look con una camicia bianca o una blusa in seta, per un tocco di eleganza in più.

Se desideri un tocco più personale punta su blazer con dettagli particolari: bottoni dorati, cinture in vita o un taglio leggermente oversize possono modernizzare il classico look da ufficio senza sacrificare la serietà richiesta. Le scarpe da abbinare? Un paio di décolleté nere o nude sono perfette per mantenere un’aria professionale, ma puoi anche osare con delle slingback o delle mocassini in pelle per un’allure più contemporanea.

I modelli a quadri, il ritorno di un classico

Il blazer a quadri è un altro capo chiave per l’autunno inverno 2024. Il classico motivo check viene rivisitato in chiave moderna con tagli innovativi e colori audaci che lo rendono perfetto per aggiungere personalità al proprio look. Per un outfit da ufficio originale puoi abbinare un blazer a quadri a dei pantaloni a vita alta e a una blusa di seta. Se preferisci un look più comodo ed elegante prova a indossarlo con dei jeans boyfriend e delle sneakers bianche: il contrasto tra il classico motivo a quadri e lo stile casual del jeans crea un equilibrio interessante e moderno.

Puoi anche osare con un total look a quadri, abbinando il blazer a dei pantaloni con lo stesso motivo. Per evitare di sovraccaricare l’outfit in questo caso opta per accessori semplici e monocromatici, come una borsa nera e scarpe minimaliste.

Blazer e jeans: il perfetto mix tra eleganza e casual

Uno degli abbinamenti più amati e di tendenza è quello tra blazer e jeans. Questo look è perfetto per chi desidera essere comoda ma allo stesso tempo chic, ideale per il weekend o per un appuntamento informale. Il trucco è scegliere il blazer giusto: se il blazer è strutturato e leggermente oversize, crea un contrasto interessante con jeans skinny o jeans a sigaretta, che bilanciano la silhouette.

Per un look casual ma raffinato, opta per un paio di jeans chiari o dal taglio boyfriend, e abbina il blazer a una t-shirt bianca basic e delle sneakers. Questo outfit funziona bene per un brunch o un pomeriggio di shopping. Se vuoi invece rendere il look più elegante per la sera, sostituisci le sneakers con delle scarpe col tacco e aggiungi accessori come una borsa a tracolla o degli orecchini vistosi. Un altro trend in ascesa è l’abbinamento del blazer con jeans a zampa o flare, che riportano agli anni ’70. In questo caso, il blazer può essere leggermente più aderente, per bilanciare l’ampiezza del pantalone. Per un look glamour abbina una camicia di seta e dei sandali con tacco.

Blazer e abito, la combinazione femminile perfetta

Il blazer indossato sopra un abito è un altro abbinamento vincente che si adatta a diverse situazioni, dall’ufficio a una cena elegante. Per un look da giorno, prova a indossare un blazer lungo sopra un abito a tubino o un abito midi. L’importante è scegliere un blazer che arrivi almeno a metà coscia, per creare un effetto armonico e bilanciato.

Se preferisci un look più casual puoi optare per un abito floreale o a stampa geometrica abbinato a un blazer in tinta unita. Questo contrasto tra i motivi dell’abito e la semplicità del blazer dona un’aria fresca e moderna. Completa l’outfit con stivali alla caviglia o stivaletti con tacco per un tocco di eleganza, oppure con delle sneakers per un look più rilassato e contemporaneo.

Un’altra idea è quella di abbinare un blazer con uno slip dress in seta. Questo look, particolarmente indicato per una serata o un evento speciale, crea un contrasto affascinante tra la struttura del blazer e la leggerezza dell’abito. Gli accessori come una clutch minimalista e un paio di sandali gioiello aggiungeranno un tocco glamour.

Le giacche oversize per bilanciare le proporzioni

Il blazer oversize è una delle tendenze più forti degli ultimi anni e continuerà a dominare anche nel 2024. Questo capo, apparentemente rubato dal guardaroba maschile, è perfetto per creare look rilassati e cool, ma bisogna prestare attenzione a bilanciare correttamente le proporzioni. Per un look da giorno casual e moderno, abbina un blazer oversize a dei leggings o a dei pantaloni a sigaretta. Questo crea un equilibrio tra la parte superiore voluminosa e quella inferiore più aderente, evitando di “perdersi” nei volumi. Indossalo sopra un top cropped o una camicia infilata nei pantaloni, per evitare che l’oversize risulti eccessivo.

Se vuoi rendere l’outfit più femminile, indossa il blazer oversize con una minigonna e degli stivali alti. Questo look è perfetto per una serata fuori o per un’occasione informale ma dove vuoi comunque far risaltare il tuo stile. Gli accessori sono fondamentali: una cintura in vita può aiutare a definire la silhouette, mentre una borsa a mano strutturata bilancia le proporzioni.

Il blazer si conferma un capo di abbigliamento versatile e adatto a ogni stile e occasione. Che tu stia cercando un look formale per il lavoro o un outfit casual ma curato per il tempo libero, questo capo è sempre la soluzione giusta. Grazie alla sua capacità di adattarsi a diversi abbinamenti il blazer ti permette di esprimere la tua personalità e il tuo stile in modo elegante e moderno.