Cerchi ispirazione per i tuoi outfit? Abbiamo selezionato per te i 10 capi più trendy dell’autunno, veri must-have che non possono mancare nel tuo armadio.

La moda per la stagione autunno inverno 2024-25 ha ormai preso forma, definendo chiaramente le sue tendenze chiave: è il momento giusto per scoprire quali saranno i capi must have per affrontare la nuova stagione con stile. I classici del guardaroba vengono rivisitati con un tocco contemporaneo, dove stratificazioni, destrutturazioni e nuovi volumi si combinano per rinnovare anche i pezzi più intramontabili.

Le stampe dominano la scena, tra audaci motivi animalier e i sempre amati quadri, che donano un tocco senza tempo e versatile. In parallelo, l’effetto trasparenza continua a conquistare, con abiti velati e dettagli cut-out che esaltano la sensualità. In questo gioco di contrasti, si alternano l’eleganza rigorosa dello stile ladylike e l’irresistibile freschezza del preppy collegiale lasciando la massima libertà di espressione. Ecco quindi i 10 capi essenziali che non possono mancare nel tuo guardaroba per l’autunno inverno 2024-25.

1. Must have dell’autunno: è di moda il cappotto oversize

Un vero classico che torna in grande stile per la stagione fredda: il cappotto oversize, dalle linee ampie e avvolgenti, è l’alleato perfetto per affrontare il freddo con eleganza.

Le tonalità neutre, come il beige, il grigio e il nero, lo rendono versatile e facile da abbinare, ma non mancano proposte in colori accesi o stampe geometriche per chi desidera osare. Che sia in lana, cachemire o misto alpaca, il cappotto oversize è un capo che coniuga comodità e stile senza sforzo.

2. Il blazer destrutturato

Tra le giacche di tendenza dell’autunno inverno 2024-25 troviamo il blazer destrutturato. Grazie a un taglio più morbido e rilassato, il blazer si rinnova e si adatta a look casual e formali. Le spalle cadenti e i tessuti fluidi creano un look moderno e informale, senza perdere l’eleganza.

Da indossare sopra un dolcevita o una camicia per un effetto layering impeccabile, è un capo che non può mancare nel guardaroba di chi ama lo stile contemporaneo.

3. Il chiodo in pelle

Il chiodo in pelle è un evergreen che continua a essere di tendenza, e per l’autunno inverno 2024-25 viene rivisitato con dettagli nuovi e sorprendenti. Pelle lucida, decorazioni metalliche e forme oversize danno al chiodo un aspetto più contemporaneo e audace.

Indossato sopra abiti trasparenti o look più femminili, crea un contrasto interessante e dona un tocco grintoso anche agli outfit più eleganti.

4. Moda, i capi dei must have dell’autunno: l’abito trasparente

Come accennato, il gioco delle trasparenze e del vedo-non-vedo è una delle tendenze più calde della stagione. Abiti e top in tessuti trasparenti o velati, come tulle e chiffon, diventano protagonisti del guardaroba autunnale.

I dettagli cut-out e i giochi di trasparenze danno vita a un look sofisticato e sensuale, perfetto per le occasioni serali. uno dei marchi che ha consacrato questa tendenza è Saint Laurent, che porta avanti la sua estetica audace e seducente. Anche Dolce&Gabbana ha presentato una collezione autunno inverno tutta incentrata sulle trasparenze.

5. La gonna a pieghe

Lo stile preppy torna a dominare, e la gonna a pieghe è il suo simbolo indiscusso. Con ispirazioni che spaziano dal look collegiale a quello più romantico, la gonna a pieghe si presenta in diverse lunghezze, dai modelli mini a quelli midi.

Perfetta da abbinare a un maglione a collo alto o a una camicia bianca per un look impeccabile, questa gonna è il capo ideale per chi vuole aggiungere un tocco chic e giovanile al proprio stile.

6. Il pantalone a vita alta

Il pantalone a vita alta è uno dei pezzi chiave della stagione. Le versioni più trendy sono ampie e scivolano morbide lungo le gambe, creando un effetto slanciato e sofisticato. Perfetti sia per l’ufficio che per il tempo libero, i pantaloni a vita alta si abbinano facilmente a top aderenti o a maglioni oversize, permettendo di creare look bilanciati e alla moda.

7. Il dolcevita a coste

Un altro must have di questo autunno è il dolcevita a coste, un capo basic ma essenziale per creare stratificazioni perfette. Oltre a essere un capo funzionale e caldo, il dolcevita di quest’anno si veste di nuovi colori e tessuti.

Ideale da abbinare a gonne midi o pantaloni a vita alta, è perfetto sia sotto una giacca sartoriale per il lavoro, sia in look più casual per il tempo libero.

8. Il maglione a collo alto

Il maglione a collo alto, voluminoso e morbido, è l’elemento chiave per i look più cozy e avvolgenti. Che sia in lana spessa o in cashmere, questo capo è ideale per affrontare le giornate più fredde con stile. Le versioni a trama grossa o con dettagli a trecce sono particolarmente di tendenza, e possono essere indossate da sole o come strato sotto un blazer o un cappotto oversize.

9) Gli accessori must have dell’autunno: stivali al ginocchio

Per quanto riguarda le calzature, gli stivali alti fino al ginocchio tornano protagonisti e sono i veri must-have dell’autunno inverno 2024-55. In pelle lucida, scamosciata o con dettagli metallici, gli stivali si prestano a moltissimi abbinamenti.

Perfetti con gonne lunghe, abiti midi o sotto pantaloni skinny. Il design slanciato e sofisticato li rende indispendabili per chi desidera una calzatura elegante e versatile per la stagione fredda.

10) Le borse oversize

Le maxi borse sone le protagoniste della stagione autunno inverno 2024-25. Grandi, capienti e super funzionali, sono il perfetto equilibrio tra stile e praticità. Le maison di moda propongono versioni oversize in pelle liscia, martellata o con dettagli intrecciati, rendendole ideali per accompagnare ogni look, sia formale che casual.

Le maxi borse non sono solo un accessorio, ma un vero statement: perfette per portare con sé tutto il necessario, senza mai rinunciare all’eleganza. I colori vanno dai classici neri e beige fino a tonalità più audaci come il rosso o il verde bosco.