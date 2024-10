Rinnova il tuo guardaroba con le giacche più fashion del momento: scopri quali sono i modelli tra le tendenze dell’autunno inverno 2024 da mettere nell’armadio.

Nella stagione autunno-inverno 2024/2025 le giacche da donna si confermano protagoniste indiscusse: le tendenze moda spazia tra tagli sartoriali, dettagli sportivi e un inconfondibile richiamo alla moda maschile. Gli stilisti hanno esplorato ogni angolo di questo capo iconico, rendendolo versatile, potente e sofisticato.

Le giacche diventano il punto di partenza per creare per l’autunno-inverno look audaci e contemporanei, che celebrano la contaminazione tra tradizione e innovazione. La parola d’ordine è una sola: interpretazione. Le proposte spaziano da giacche in pelle strutturata a bomber sportivi, fino a blazer dalle spalle boxy o a trapezio, ripensando i codici estetici del guardaroba femminile con una ventata di modernità.

Giacche, le tendenze autunno-inverno, la pelle come tessuto d’elezione

Una delle tendenze più evidenti sulle passerelle di quest’anno è l’uso del cuoio e della pelle, un materiale da sempre associato alla moda ribelle e grintosa. Tuttavia, per l’autunno-inverno 2024/2025, la pelle si evolve e si declina in una molteplicità di forme e stili, rendendosi accessibile a tutte le sfumature del gusto femminile.

La giacca mantella di Chloé

In prima linea c’è la maison Chloé, che ha proposto una meravigliosa mantella in pelle. Questa giacca-mantella rappresenta un ibrido perfetto tra praticità e allure sofisticata, ideale per le donne che cercano un capo statement che unisca eleganza e avanguardia.

L’effetto finale è uno stile boho-luxe, ricco di volumi e texture, che richiama l’estetica senza tempo del brand ma con un twist contemporaneo.

La giacca Varsity in pelle di Prada

Sul fronte opposto, troviamo la giacca varsity di Prada, che si distingue per un look decisamente più casual ma altrettanto audace. Il contrasto tra l’iconica silhouette della giacca college e l’uso della pelle crea un mix perfetto tra tradizione sportiva e lusso contemporaneo.

Un pezzo ideale per chi ama giocare con la moda, mixando capi dallo spirito sportivo a elementi più formali e sofisticati.

Il bomber in pelle di Balenciaga

Non poteva mancare il tocco di Balenciaga, che con il suo bomber in pelle ha definito una nuova estetica urbana e oversized. Questo modello richiama un certo gusto per il decostruito e il futuristico, grazie alle sue linee esagerate e alla sua silhouette voluminosa, che cattura lo spirito ribelle e anticonformista del brand.

La pelle diventa così il simbolo di una nuova femminilità che non ha paura di rompere le regole e che sfida i canoni della moda tradizionale.

Îl leather trench coat di Burberry

Burberry reinterpreta il classico trench coat proponendolo in in pelle, e presentando il leather trench: un pezzo senza tempo, ma con una forte personalità contemporanea.

Qui, l’heritage britannico del brand incontra un gusto per l’innovazione materica, elevando un capo iconico come il trench a nuove altezze di lusso e modernità. La pelle dona al trench una nuova allure, più dura e decisa, perfetta per affrontare l’inverno con stile.

Giacche autunno-inverno, tra le tendenze il ritorno dei classici

Se la pelle domina in molte collezioni, la sartorialità classica rimane un pilastro del guardaroba femminile. Quest’anno, il blazer sartoriale è tornato in grande stile, ma con un twist decisamente moderno: spalle boxy e tagli a trapezio. Questa silhouette si distingue per la sua capacità di esaltare la figura femminile, creando un contrasto affascinante tra la struttura rigorosa e la morbidezza dei materiali.

Le passerelle di Saint Laurent, Givenchy e Sportmax hanno esibito blazer dal taglio impeccabile, con spalle importanti che richiamano la potenza e la determinazione degli anni ’80, ma rivisitati in chiave attuale. Questi modelli si caratterizzano per linee pulite e dettagli minimalisti, ideali per essere abbinati sia a pantaloni sartoriali che a gonne dal taglio fluido. Il risultato è un look versatile e senza tempo, che si adatta facilmente alle esigenze quotidiane.

Le spalle a trapezio, invece, sono state protagoniste da Stella McCartney, con blazer che sembrano scolpiti su misura per dare volume alla parte superiore del corpo, creando un’architettura visiva che enfatizza la silhouette. Questo tipo di giacca è perfetto per chi vuole un look più drammatico, senza rinunciare alla sofisticatezza. L’effetto finale è quello di una donna forte, che indossa il blazer come una vera e propria armatura di stile.

Giacche, tra le tendenze anche il denim

Per chi preferisce uno stile più rilassato ma non vuole rinunciare al glamour, tra le tendenze autunno-inverno troviamo le giacche in denim. Questi modelli, apparentemente più casual, sono stati reinventati per la stagione invernale con un’attenzione particolare ai dettagli e alle finiture di alta qualità.

Il denim, ad esempio, è stato proposto in versione deluxe da Dior e Zimmermann, con giacche oversize dai tagli impeccabili. La scelta del denim non è casuale: è un tessuto che richiama la libertà e la praticità, ma che in queste collezioni si arricchisce di dettagli sartoriali e applicazioni preziose, rendendolo un capo che può facilmente passare dal giorno alla sera.