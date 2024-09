La giacca di jeans è un capo di abbigliamento versatile, che può essere abbinato a tutto. Sia che sia in denim, bianca o nera, non importa.

La giacca di jeans è uno di quei capi di abbigliamento davvero intramontabili, che attraversano decenni senza perdere un colpo. Presente in quasi tutti i guardaroba femminili, la giacca di jeans è estremamente versatile e adatta a diversi tipi di outfit.

Questo iconico pezzo di abbigliamento è indicato sia per un look casual e semplice che per uno chic. Può essere indossato nella vita quotidiana o per occasioni speciali. Scopriamo insieme come abbinare la giacca di jeans alla perfezione.

Come abbinare la giacca di jeans bianca o in denim

Comoda, semplice e tanto amata – come i jeans di tendenza per la stagione autunno-inverno o gli skinny jeans – la giacca di jeans è un must-have perfetto per tutto l’anno e anche e soprattutto per una stagione come l’autunno. È un capo di abbigliamento perfetto per chi vuole coprirsi un po’ in quelle che sono le giornate più fresche. Tutto ciò, ovviamente, senza rinunciare allo stile.

La giacca di jeans bianca o in denim chiaro o in blu scuro è adattabile praticamente a tutto. È possibile sfruttare un total look di jeans, oppure abbinarle a pantaloni dal taglio classico, tubini o gonne in ecopelle, passando per pantaloni scuri e t-shirt ma anche felpe, camicie e cardigan. Tutti, insomma, abbinamenti più o meno casual.

Come abbinare una giacca nera, lunga o oversize

Una giacca di jeans nera – che sia lunga o corta, oversize o meno – va sempre benissimo con una camicia bianca in cotone, pantaloni o minigonne per un look che doni stile e comfort. Si tratta di scelte che si sposano alla perfezione anche con t-shirt stampate o in tinta unica.

Nello specifico, una giacca di jeans nera può essere abbinata a una gonna e degli stivali alti, oppure a un vestito lungo che sappia mescolare l’eleganza dell’abito all’informalità del jeans. Per quanto riguarda le scarpe, quindi – e questo vale anche per la giacca di jeans bianca e per il look total denim – si può optare per delle sneakers bianche o stivali neri, come detto. Molto dipende, infatti, dal vostro stile e da ciò che vi piace di più! Ciò che è certo è che la giacca di jeans – in qualunque modo essa sia – va bene davvero su tutto e può essere abbinata come più ci piace senza problemi per un look easy-chic.