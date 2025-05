Come finisce Tradimento? Destino tragico per Tolga

Andiamo a vedere in anteprima come finisce la nostra amatissima soap opera che arriva dalla Turchia. Rimarrete senza parole!

Sono ormai molti anni che Mediaset ha deciso di mandare in onda tantissime serie televisive che arrivano da fuori l’Italia. Parliamo della Turchia, nello specifico. Ogni volta, anche con un programma nuovo, riesce sempre a catturare un numero incredibile di persone che lo seguono per via dei tantissimi colpi di scena.

Tutte le storie sono al cardiopalma e lasciano chi sta guardando con il fiato sospeso fino alla prossima puntata. Noi oggi ti vogliamo parlare della fine della nostra amatissima soap opera Turca, Tradimento. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa ci attende.

Tradimento, per Tolga non ci sono buone notizie

Sembra impossibile ma anche le puntate della nostra amatissima serie che arriva dalla Turchia a breve riceveranno uno stop. Ma che cosa assisteremo? Come possiamo immaginare parliamo di un nuovo ed inevitabile scontro tra Oltan ed Ipek. La donna non vuole, infatti, mettere la parola fine dalla vita del suo ex.

Ecco quindi che tenta di ricattarlo anche con una pistola. Non vuole assolutamente che si rifaccia una nuova vita perché deve stare solamente con lei. Ma, in questo particolare frangente, molto concitato, non sono i soli. Ecco che si trova anche Tolga, nascosto, che decide di intervenire in un determinato momento.

Facendo cosa? Cercando di mettere in fuga la donna per salvare il padre. Come possiamo capire, il suo è un gesto spontanei che però avrà delle conseguenze ben precise. Partirà, infatti, un colpo di pistola accidentale che ferisce proprio Tolga. Per lui non c’è alcun modo di rimanere vito e dopo pochissimi secondi muore tra le braccia del padre disperato.

Il giorno del funerale, tutti i familiari di Tolga sono senza parole. Oltan, come possiamo capire, non riesce a darsi pace e si trova completamente senza parole davanti alla tomba del figlio. Ma ci sarà anche Oylum al funerale che con estremo dolore pensando a lui come il suo grande amore gli chiede perdono per non aver mai detto nulla sulla paternità di Can.

Al momento non ci sono altre anticipazioni ma non è detto, anzi è quasi certo, che non accada altro. La soap opera Tradimento riesce sempre a fare il massimo dello share possibile, basti pensare che il passato venerdì sera ha battuto anche Sognando…Ballando con le stelle in onda su Rai1. Un dato che lascia completamente senza parole.