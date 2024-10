Cerchi idee per abbinare le tue Mary Jane? Scopri tutti i look più trendy per l’autunno: dagli outfit casual a quelli più eleganti queste calzature sono perfette per ogni occasione.

Le scarpe Mary Jane sono tornate alla ribalta, confermandosi come una delle tendenze più romantiche di questa stagione. Con la loro silhouette nostalgica e il fascino rétro, queste calzature sono diventate uno di modelli di scarpe must-have dell’autunno 2024, perfette per aggiungere ai look quotidiani un tocco di eleganza e comfort.

Ma come sono nate le Mary Jane, e come le possiamo abbinare per ottenere outfit freschi e contemporanei? Partiamo dalla storia di queste scarpe iconiche per poi suggerirti alcuni abbinamenti moda che renderanno le Mary Jane protagoniste assolute del tuo guardaroba autunnale.

La storia delle Mary Jane: dai fumetti alle passerelle moda

Nel 1902 l’illustratore Richard Felton Outcault, noto per aver creato il famoso personaggio Yellow Kid, realizzò una serie di fumetti intitolata Buster Brown. Protagonisti erano un bambino e sua sorella, Mary Jane, che indossava un modello di scarpe facilmente riconoscibile, caratterizzato da un cinturino che attraversava il collo del piede. Questo disegno divenne presto l’ispirazione per uno dei modelli di scarpe più apprezzati di sempre: le Mary Jane.

Nel 1904, il calzaturificio Brown Shoe Company, con sede nel Missouri, ottenne i diritti per utilizzare i personaggi di Buster Brown a fini pubblicitari. Decisero quindi di creare una versione reale delle scarpe indossate dalla piccola Mary Jane nel fumetto. Inizialmente, il modello venne realizzato piatto, con un piccolo cinturino alla caviglia, esattamente come raffigurato nei disegni. Queste scarpe, in genere nere e semplici, avevano un design pratico e funzionale, ideale per le bambine, poiché garantivano stabilità e comfort, mantenendo il piede ben saldo grazie al cinturino, una caratteristica che le rendeva più pratiche delle classiche ballerine.

Con il passare del tempo, le Mary Jane si sono evolute, superando il loro ruolo di calzature per bambine. Verso gli anni ’20, il modello fu aggiornato con l’aggiunta di un tacco trasformandole in scarpe da donna, indossate e amate da generazioni di fashioniste. Oggi, le Mary Jane sono disponibili in moltissime varianti: dalle versioni flat in vernice o velluto a quelle con tacco, fino alle più originali, come quelle in rete decorate con cristalli o con cinturini multipli che risalgono la gamba, in stile gladiator. E sebbene il loro design richieda una certa abilità nell’abbinarle, il loro fascino senza tempo le rende versatili per tantissimi outfit.

Come abbinare le Mary Jane

Le Mary Jane sono scarpe iconiche che, stagione dopo stagione, si riconfermano come un grande classico del guardaroba femminile. Possono essere abbinate a tantissimi stili, dai look più eleganti a quelli casual. Perfette per chi ama un look romantico e rétro, ma anche per chi vuole sperimentare con abbinamenti più moderni e audaci.

Scegli la versione che più si adatta al tuo stile e abbinale in modo creativo per esprimere al meglio la tua personalità. Questo autunno, le Mary Jane non possono mancare ai tuoi piedi: ecco alcune idee per abbinare queste scarpe e valorizzarle al meglio.

1. Mary Jane con mini abito

L’abbinamento tra Mary Jane e mini dress è perfetto per un look fresco e giocoso. Le Mary Jane, soprattutto nella loro versione flat o con un tacco basso, donano un tocco chic e leggero che bilancia perfettamente l’eleganza del vestitino corto. Per un tocco vintage, scegli un mini dress a trapezio o uno con maniche a sbuffo, perfetto per evocare le atmosfere degli anni ’60.

Se vuoi osare, prova con un abito in velluto o con dettagli in pizzo, che amplificano la delicatezza e il fascino delle Mary Jane. Questo look è ideale per uscite pomeridiane o serate informali, soprattutto se completato da una mini-bag colorata.

2. Mary Jane e little black dress

Se sei in cerca di un outfit semplice ma sempre d’effetto, con il little black dress non puoi sbagliare. Questo vestito iconico, noto per la sua versatilità, è perfetto per mettere in risalto la delicatezza di queste scarpe. Puoi scegliere un LBD minimalista, magari con dettagli in pizzo o un taglio scivolato, e abbinarlo a delle Mary Jane in vernice o satin.

Il cinturino delle scarpe aggiunge un tocco sofisticato e crea un contrasto chic con il nero del vestito. Per un’occasione formale, scegli una versione delle Mary Jane con tacco alto, oppure opta per quelle flat per un look da cocktail più casual ma sempre elegante. Completa l’outfit con accessori dorati o una clutch preziosa per un effetto “semplice ma sofisticato”.

3. Mary Jane con un set due pezzi in lana

L’autunno richiede morbidezza e calore, e un set in lana abbinato alle Mary Jane è l’ideale per i giorni più freddi. Opta per un completo due pezzi in lana o maglia, composto da una gonna midi e un pullover coordinato, magari in tonalità crema o beige.

Le Mary Jane aggiungono quel tocco di femminilità che bilancia perfettamente la semplicità del look. Se vuoi un outfit più contemporaneo, scegli una versione di Mary Jane con tacco basso e largo, comoda e stilosa per un’intera giornata fuori casa. Completa il look con una sciarpa oversize e una tracolla minimal.

4. Mary Jane e denim

Le Mary Jane possono anche essere abbinate al denim per un look casual ma super stiloso. Prova a indossarle con un paio di jeans cropped o mom-fit, che lasciano scoperte le caviglie e mettono in risalto il cinturino delle scarpe. Se desideri un outfit più sofisticato, opta per un paio di jeans a vita alta e una blusa morbida.

Le Mary Jane in vernice o lucide aggiungono un tocco glamour a questo look disinvolto. Perfetto per il weekend o per un aperitivo con amici, questo abbinamento è il mix perfetto tra comodità e stile.

5. Mary Jane con blazer e minigonna

Per un look formale ma dal tocco femminile, combina le Mary Jane con un blazer strutturato e una minigonna. Le linee pulite del blazer si sposano bene con la delicatezza delle Mary Jane, creando un contrasto interessante.

Se vuoi osare, puoi abbinare le Mary Jane con un tacco alto a una minigonna a pieghe o in tweed, per un richiamo agli anni ’90. Questo look è perfetto per l’ufficio, ma anche per un appuntamento serale. Aggiungi una clutch e degli orecchini vistosi per completare l’outfit.