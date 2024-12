Cosa mangiare a Natale in gravidanza? Il menù può essere ugualmente gustoso, dall’antipasto al dolce con ricette sicure.

Il Natale è, senza alcun dubbio, un momento magico da poter condividere con la propria famiglia e con gli amici. Durante il periodo della gravidanza, però, è opportuno seguire qualche accorgimento in più su cosa è possibile mangiare o meno durante i festeggiamenti. Pensiamo, ad esempio, ai pranzi e alle cene abbondanti fatti di piatti ricchi e dolci. Non tutti i cibi sono, infatti, sicuri per la salute delle future mamme e del bambino.

Basta, però, fare un po’ di attenzione per poter godere dei piatti tipici natalizi senza rinunciare al gusto. Scopriamo, quindi, di più sul menù di Natale per donne incinte e le idee deliziose e sicure per future mamme in dolce attesa.

Cosa mangiare a Natale durante la gravidanza

Si sa che, durante la gravidanza, è necessario seguire una dieta equilibrata, che sia ricca di nutrienti essenziali che contribuiscano al benessere della mamma e allo sviluppo del bambino. A Natale, è possibile gustare diversi piatti tradizionali che possono garantire la sicurezza di entrambi. Un esempio è quello di antipasti, che siano nutrienti e leggeri preparati con verdure ben lavate e ben cotte, così come piatti con formaggi come il parmigiano. Pensando ai primi piatti, ad esempio, è possibile optare per della pasta o un risotto con verdure di stagione, evitando condimenti eccessivamente grassi.

Per quanto riguarda i secondi piatti, potrebbe essere del pesce cucinato alla griglia o al forno, dato che questo è ricco di Omega-3 davvero importante per lo sviluppo del cervello del bimbo. I dolci, inoltre, possono essere consumati moderatamente: pensiamo al panettone o ai biscotti fatti in casa. Essere incinta prevede, infatti, anche moltissimi divieti, soprattutto per quanto riguarda il cibo che si può assumere in stato interessante, in particolar modo se non si è contratta la Listeriosi e la Toxoplasmosi (patologie molto pericolose, se contratte durante la gestazione).

Cosa evitare durante le feste natalizie in gravidanza

Occorre, ad esempio, evitare tutte le verdure e la frutta non lavate accuratamente con bicarbonato di sodio o – come consigliano alcuni ginecologi – addirittura con una soluzione di acqua e amuchina, lasciandovi in ammollo frutta e verdura per dieci minuti per poi sciacquarla abbondantemente. Altri cibi da evitare in modo scrupoloso sono i frutti di mare, i crostacei, i salumi, gli insaccati e tutti i cibi non completamente cotti, come le uova crude e tutte le preparazioni che le contemplano come, per esempio, il tiramisù o alcuni primi piatti come la carbonara.

Ovvio che l’alcol per i mesi di gravidanza – e anche durante l’allattamento – è assolutamente vietato. Ci sono, quindi, cibi che è meglio evitare per prevenire rischi seri per la salute. Uno dei principali alimenti da evitare – come detto – è il pesce crudo o affumicato: pensiamo, ad esempio, al sushi o al salmone affumicato, che potrebbe contenere parassiti o batteri pericolosi. Da evitare sono anche i formaggi freschi e molli non pastorizzati. Fate anche attenzione ai cibi fritti o troppo grassi, che potrebbero provocare un aumento di peso o disturbi digestivi.

Il menù di Natale per una donna incinta: antipasti, primi piatti, secondi piatti e dolci

Essere incinta durante il periodo natalizio non vuol dire, per forza, rinunciare al gusto dei pranzi e cene in famiglia nei giorni di festa. Si dovranno, però, evitare i cibi “proibiti”, preferendo un menù con piatti ben cotti e con cibi permessi durante la gestazione, per scongiurare del tutto il contagio di patologie. Dagli antipasti al dolce, però, non mancheranno piatti succulenti che conquisteranno il palato della futura mamma. Tante idee anche per chi dovrà avere come ospite una donna incinta e non vuol sbagliare nemmeno una portata!

Potreste, ad esempio, preparare degli antipasti gustosissimi e degli stuzzichini per donne incinte di polpette con la zucca croccanti. Per quanto riguarda i primi piatti, potreste optare per degli gnocchi alla Sorrentina, della pasta al forno – evitando gli ingredienti che non vanno consumati – oppure una calda vellutata facile e veloce da preparare. Tra i secondi piatti, potreste preparare delle polpette di tonno sfiziose o una parmigiana di zucchine light. Infine, tra i dolci, perché non cimentarsi nella preparazione di un panettone fatto in casa?

Per concludere, prima di preparare il menù natalizio per donne incinte e trascorrere delle feste in sicurezza – senza rinunciare ai piaceri della tavola – il consiglio è, comunque, quello di chiedere il parere al proprio medico ginecologo, che saprà rispondere con competenza a tutti i dubbi!