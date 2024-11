La zucca è uno degli ingredienti più buoni della stagione autunnale. Versatile, si presta a numerose ricette come quella delle polpette.

Protagonista indiscussa dell’autunno, la zucca è un ingrediente versatile che si sposa perfettamente con diversi tipi di ricette. Con il suo sapore dolce e avvolgente, può essere utilizzata per la preparazione di diversi piatti gustosi e invitanti come, per l’appunto, le polpette con la zucca.

Facili da preparare, vanno bene per una cena in famiglia o tra amici. Scopriamo la ricetta delle polpette con la zucca croccanti e gustose.

Le polpette con la zucca al forno fatte in casa: la ricetta autunnale

La ricetta delle polpette di zucca al forno fatte in casa è facile e veloce da preparare. Queste croccanti polpette di zucca non fritte possono essere servite a famiglia e amici come secondo piatto, ma sono anche ottime come antipasto. Perfette anche per chi è vegetariano, le polpette di zucca possono essere preparate anche in padella, ma noi ci concentreremo sulla cottura in forno. Per la preparazione, occorrono appena trenta minuti. Ecco gli ingredienti per 20 polpette.

Ingredienti:

400 grammi di zucca cotta

100 grammi di formaggio grattugiato

1 uovo

100 grammi di pangrattato

Pepe q.b.

Sale q.b.

Olio di oliva q.b.

3 foglie di salvia tritate

Preparazione:

Come prima cosa, frullate la zucca cotta o schiacciatela con una forchetta. Quando avrete ottenuto una purea omogenea, mettetela in una ciotola capiente e fatela raffreddare. Alla zucca, potete aggiungere l’uovo, il formaggio grattugiato e il pangrattato. Condite, quindi, il tutto con sale, pepe e salvia tritata mescolando. Formate delle polpette con le mani, dopo che avete mescolato gli ingredienti tutti insieme. Poco alla volta, riponete le polpette su una teglia preparata con carta forno, distanziandole tra loro per una cottura migliore. Completate la preparazione con un filo di olio di oliva. Infornate e cuocete, per quindici minuti, in forno ventilato a 200°. Una volta raggiunta la doratura, sfornate e servite le polpette calde.

Potreste preparare anche delle polpette di zucca e patate. Come? Aggiungendo una patata bollita schiacciata all’impasto. In base ai vostri gusti, potreste aggiungere anche rosmarino, menta, aglio, timo, cumino, chiodi di garofano o cannella. Meglio servire le polpette con la zucca calde. Queste possono, poi, essere conservate in frigorifero per circa due giorni. Naturalmente, non dimenticate di riscaldarle prima di consumarle.