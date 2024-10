Un ingrediente che riesce a mettere d’accordo molte persone, conquistando il palato in modo veloce e semplice, è il tonno. Gustoso e versatile, si tratta di un alimento che si sposa alla perfezione con diversi piatti deliziosi. Le polpette di tonno sono una delle opzioni pratiche e sfiziose che è possibile preparare, facilmente.

Senza alcun dubbio, è un piatto adatto a ogni occasione: che si tratti di una cena in famiglia o di un aperitivo con gli amici. Scopriamo come preparare le polpette di tonno sfiziose, tra le ricette da fare con il tonno in scatola.

La ricetta delle polpette di tonno sfiziose da preparare con il tonno in scatola

Le polpette di tonno sfiziose sono un secondo piatto delizioso e abbastanza facile da preparare. Bastano, infatti, semplici e pochi ingredienti per delle polpette croccanti fuori e morbide dentro: in questo caso, del tonno sott’olio. Le ricette delle polpette di tonno sfiziose possono prevedere la cottura in padella, al forno e anche patate al forno. È possibile anche utilizzare la friggitrice ad aria. La preparazione di questa ricetta prevede appena quindici minuti, così come il tempo di cottura. Scopriamo gli ingredienti per la ricetta delle polpette di tonno con pangrattato per quattro persone.

Ingredienti:

200 grammi di tonno sott’olio

1 bicchiere di latte

40 grammi di pancarré

1 cucchiaio di capperi

2 cucchiai di pangrattato

1 uovo

20 grammi di parmigiano

Sale q.b.

Prezzemolo tritato q.b.

Olio di semi di arachidi per friggere

Preparazione:

Per la preparazione delle polpette di tonno, per prima cosa è importante mettere il pancarré nel latte. Una volta fatto ciò, strizzate il pane e mettetelo in una ciotola con il tonno sgocciolato, i capperi tritati, il parmigiano, il pangrattato, l’uovo e il prezzemolo. Impastate, quindi, il tutto con le mani fino a ottenere un composto omogeneo. Fate riposare per circa quindici minuti a temperatura ambiente. Con le mani un po’ inumidite formate, quindi, delle palline della grandezza desiderata. Passate le polpette, una alla volta, nel pangrattato. Mano a mano che sono pronte, friggetele in olio caldo fino a quando non sono dorate. Scolate le polpette di tonno in scatola, utilizzando un mestolo forato e mettetele su della carta da cucina per asciugare l’unto. Quindi, trasferite le polpette in un piatto e servitele.

Per quanto riguarda la friggitrice ad aria, le polpette di tonno possono cuocere in circa venti minuti a 180° mentre, in forno statico preriscaldato, possono essere cotte in mezz’ora a 180°. E per la conservazione? Sono buonissime da mangiare anche il giorno dopo. Possono essere gustate sia calde, appena cotte che fredde. Sono da provare anche gli spaghetti con tonno e pangrattato e riso e tonno.