Veloce da preparare e senza bisogno di friggere, la parmigiana di zucchine light bianca è una ricetta gustosa e adatta a pranzi e cene.

La parmigiana è uno dei piatti migliori della tradizione gastronomica italiana. Ne esistono diverse varianti e tutte estremamente gustose, nonostante si tratti di ricette tendenzialmente light. A questo proposito, la parmigiana di zucchine light bianca è una versione leggera e rivisitata della parmigiana di melanzane.

Preparata secondo la ricetta della nonna, è perfetta per chi desidera un piatto più salutare senza rinunciare al gusto. Scopriamo insieme come preparare la parmigiana di zucchine light bianca, secondo la ricetta della nonna veloce e senza friggere.

Come preparare la parmigiana di zucchine light bianca: la ricetta

Per preparare la ricetta della parmigiana di zucchine light, bianca e veloce basta seguire alcuni semplici passaggi e utilizzare pochi ingredienti freschi. Così facendo, riuscirete a portare a tavola una pietanza leggera, ma altrettanto ricca di gusto. Si tratta di un piatto ideale per un pranzo o una cena. Questa parmigiana di zucchine viene preparata senza friggere: le zucchine grigliate – al contrario delle zucchine fritte – sono, infatti, più salutari. Facile da preparare, bastano quindici minuti per la preparazione e mezz’ora circa per la cottura. Ecco gli ingredienti per quattro porzioni.

Ingredienti:

3 zucchine

2 mozzarelle light

80 grammi di parmigiano grattugiato

Pepe q.b.

Basilico q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione:

Per prima cosa, tagliate le zucchine a fette con uno spessore di circa tre millimetri e grigliatele. Nel frattempo, tagliate la mozzarella a fettine – in modo tale che siano sottili – e tamponatela con della carta assorbente per asciugarla. Mettete, quindi, dell’olio in una casseruola per, poi, aggiungere le fettine di zucchine. Spolverate con il parmigiano, aggiungendo anche basilico e pepe. Aggiungete, dunque, la mozzarella a fettine, alternandola a strati di zucchine. Concludete, quindi, con tre fettine di zucchine e del parmigiano. Oliate un po’ la superficie e infornate per mezz’ora circa a 180°. Sfornate, fate raffreddare e servite dopo qualche minuto.

Non si tratta di una parmigiana di zucchine light senza formaggio, ma di una parmigiana di zucchine bianca senza besciamella comunque gustosa che può essere conservata in frigorifero per massimo tre giorni. Ovviamente, è possibile aggiungere ingredienti come il pomodoro o altro, in base alle proprie preferenze.