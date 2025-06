Tagli capelli corti spettinati: la tendenza super-chic dell’estate

Tra i tagli perfetti per l’estate, ci sono i capelli corti spettinati. Sono ideali anche per chi non ha molto tempo a disposizione per la gestione della chioma.

Protagonisti dell’estate sono, senza alcun dubbio, i tagli di capelli corti spettinati. Sinonimo di libertà e freschezza, sono spesso scelti proprio durante la stagione calda per ovvie ragioni. Questi sono in grado di unire stile e praticità in modo irresistibile.

Questo trend è particolarmente amato dalle celebrità. Niente piega perfetta, ma l’effetto naturale, disordinato e mosso protagonista. Scopriamo di più sulla tendenza super-chic dell’estate e sui tagli di capelli corti spettinati.

Tagli capelli corti mossi spettinati, scalati e sfilati: i più belli da sfoggiare in estate

Sinonimo di eleganza, un taglio di capelli corto effetto spettinato è perfetto per chi decide un cambiamento di stile o un look più fresco pronto per le calde giornate estive. Leggeri, versatili e glamour, si adattano a tutti i tipi di viso, valorizzando la texture naturale dei capelli. Possono essere portati in mille modi diversi, ma quelli che vanno per la maggiore sono con scalature leggere, mossi e ciocche sfilate. Tagli di capelli corti mossi spettinati, scalati e sfilati? Ecco i più belli da sfoggiare in estate.



Caschetto destrutturato, corto e mosso: un bob che gioca con le onde naturali e un taglio scalato dona volume alla chioma. È un look elegante, ma semplice da gestire. Cut asimmetrico con ciuffo laterale: si tratta di un taglio corto più lungo da un lato, con un ciuffo sfilato a incorniciare il viso. È un taglio che crea movimento. Pixie cut spettinato più frangia: si tratta di un must per l’estate, soprattutto per chi ha i capelli fini. È un taglio casual chic, morbido e leggero che non può che essere perfetto per l’estate. Per quanto riguarda la frangia, questa non è piena, ma si presenta un po’ sfilata e aperta sulla fronte. Buzz cut messy: è un taglio rasato da lasciare più lungo nella parte superiore. È un taglio minimal per chi desidera un cambio radicale. Shag corto spettinato: presenta frangia a tendina, ciocche sfilate e dà volume alle radici. È un taglio decisamente moderno e rock.



Ogni taglio messy chic può mettere in risalto la forma del viso, regalando un’aria fresca. Si tratta di tagli che si possono asciugare in pochi minuti. Sono diversi quelli da cui trarre ispirazione, tutti con effetto spettinato. I capelli corti mossi spettinati sono facili da gestire e consigliati a chi non ha molto tempo per la cura dei capelli. Scopri di più anche sui tagli per capelli corti e i tagli di capelli per un look perfetto con spalle larghe.