La ricetta della parmigiana di melanzane light è facile da preparare, oltre che gustosissima proprio come quella tradizionale.

La parmigiana di melanzane è una vera e propria istituzione. Si tratta di uno dei piatti unici più apprezzati, ma anche un cibo consolatorio capace di mettere tutti d’accordo. Per prepararla alla perfezione, occorre seguire attentamente la ricetta. Si tratta di uno dei piatti più tipici della tradizione culinaria italiana.

Ci sono dei trucchi per realizzare una parmigiana di melanzane saporita e asciutta. Scopriamo di più sulla parmigiana di melanzane light e qual è la ricetta gustosa e super-sana che ti farà dimenticare quella classica.

La ricetta light delle melanzane alla parmigiana non fritte

Come preparare la ricetta light delle melanzane alla parmigiana non fritte? Si tratta di una versione più leggera, oltre che gustosa e facile da preparare con ingredienti freschi. La ricetta della parmigiana di melanzane light prevede melanzane non fritte, ovviamente, ma altrettanto gustose. Ecco gli ingredienti e cosa sapere della preparazione, che richiede mezz’ora più quindici minuti come tempo di cottura.

Ingredienti:

2 melanzane ovali nere

300 grammi di passata di pomodoro

1 mozzarella

4 cucchiai di parmigiano

1 cipolla bianca

Sale

Olio extravergine di oliva

Basilico

Preparazione:

Affetta le melanzane e riponile all’interno di uno scolapasta, poggiato su una ciotola o una pentola. Aggiungi del sale grosso e attendi per circa un’ora per, poi, sciacquare e asciugarle al meglio con della carta assorbente. Griglia le melanzane. In una padella antiaderente, prepara il sugo affettando la cipolla e facendola soffriggere per qualche minuto, con un filo di olio. Appena la cipolla diventa trasparente, aggiungi pomodoro, sale e basilico e fai cuocere per circa dieci minuti. Taglia a cubetti la mozzarella. Versa un paio di cucchiai di pomodoro in una teglia, dove riporre anche le melanzane, sale, parmigiano e cubetti di mozzarella. Ripeti l’operazione con diverse fette di melanzana, la passata di pomodoro, la mozzarella e il parmigiano. Nell’ultimo strato, aggiungi solo pomodoro e parmigiano. Inforna la teglia in forno a 200° per circa dieci minuti.

Per gustare al meglio una parmigiana di melanzane light al forno, non dimenticare di farla riposare per qualche minuto prima di gustarla. Non dimenticare di eliminare l’acqua dalle melanzane, cospargendole di sale – come detto prima – e di far scolare la mozzarella. Scopri anche come la parmigiana si fa col forno spento e la ricetta degli involtini di melanzane grigliate.