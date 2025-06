Flora Canto cambia look: la moglie di Enrico Brignano mostra i passaggi e lascia senza fiato

La celebre artista Flora Canto sorprende i social mostrandosi in una veste completamente rinnovata: il cambiamento primaverile scatena i commenti dei follower.

Romana classe 1983, bellezza mediterranea mozzafiato ed un innato senso dell’umorismo. Sono questi alcuni dei segni distintivi di Flora Canto, una delle più apprezzate e talentuose artiste del momento. Era il lontano 2006 quando il suo nome ed il suo volto balzavano agli onori della cronaca rosa per la fine della relazione con Filippo Bisciglia in diretta tv.

Il conduttore di Temptation Island era allora nella casa del Grande Fratello e la tradì sotto l’occhio delle telecamere. Nella stagione successiva divenne un vero e proprio personaggio televisivo, partecipando a Uomini e Donne. É passato pochissimo prima che la Canto potesse dare il via ad una brillante carriera nella recitazione e nella conduzione.

Da Don Matteo a Supercinema, fino alla più recente presenza nel cast di Tale e Quale Show nel 2019. Il pubblico oggi la conosce anche come la moglie di Enrico Brignano, con il quale è legata sentimentalmente dal 2013. Con il celebre attore ha costruito una famiglia, completata dalla nascita dei figli Martina e Niccolò.

Flora Canto si destreggia tra spettacoli teatrali di successo e continue apparizioni in tv, ma la numerosa schiera di fan continua a seguirla anche attraverso i social. Nel suo profilo Instagram si racconta giornalmente tra avventure professionali e televisive, ma di recente ha stupito con un’incredibile novità. L’attrice ha mostrato passo per passo il suo cambio di look.

Il nuovo stile di Flora Canto: capelli luminosi in primavera

Una donna dai mille talenti, che si alterna tra palco e vita da mamma. Flora Canto, 42 anni, aggiorna i suoi sostenitori sulle sue movimentate giornate tramite il mezzo dei social. Impegnata a teatro con Cantando sotto la pioggia e Me la canto e me la sogno, l’artista ha rivelato recentemente di essersi concessa un piccolo rinnovamento.

Si parla chiaramente dei capelli, tipicamente color castano scuro, a cui ha deciso di regalare una ventata di freschezza con una seduta dal parrucchiere. In un divertente post su Instagram, la moglie di Brignano si mostra infatti con le “cartine” posizionate su alcuni ciuffi della sua capigliatura.

Si tratta di un metodo molto utilizzato dagli hairstylist per creare degli effetti di luce nelle zone più vicine alle punte. Dopo alcuni scatti infatti, è possibile ammirare il risultato. Delicate sfumature di castano dorato sono comparse nella parte finale dei capelli, che sono stati accorciati con un taglio dritto e ordinato.

Per lo styling, la Canto ha scelto di puntare su una linea leggermente laterale e su onde morbide e naturali. Un look perfetto per la primavera e per l’estate in arrivo, che alleggerisce dalle tonalità più intense portando luminosità al viso. L’attrice dunque, appare splendida più del solito, proprio come la bellissima e giovanissima mamma che ha mostrato in un post. Con un aspetto eternamente brillante, la star ha scatenato l’entusiasmo generale.