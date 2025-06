I miei capelli sembravano sporchi poco dopo il lavaggio, il parrucchiere mi ha detto che ho sempre fatto questo errore madornale

Ti succede che appena hai finito di lavarti i capelli già sembrano sporchi? Scopri perché forse hai sempre sbagliato tutto e come puoi rimediare.

Lavare i capelli è un gesto che compiamo con molta naturalezza eppure il lavaggio dovrebbe differire in base al tipo di capello per non ritrovarsi con le radici che diventano unte dopo poche ore dallo shampoo.

La tentazione di incolpare la genetica, lo stress o i prodotti sbagliati è forte, ma spesso la verità è che il problema sta proprio nella routine quotidiana e nel modo in cui ci laviamo i capelli. C’è chi li lava ogni giorno, chi cerca di allungare il più possibile il tempo tra un lavaggio e l’altro, chi si affida ai rimedi della nonna o a prodotti super sgrassanti e se la chiave non riguardasse la frequenza ma la modalità? La soluzione potrebbe essere più semplice di quanto si pensi.

Il segreto che il tuo parrucchiere non ti ha mai detto (ma che cambierà tutto)

Il parrucchiere è un esperto della cura dei capelli oltre che un discreto confidente, se gli confidi che i tuoi capelli sembrano sempre sporchi poco dopo il lavaggio sono sicura che ti darà il consiglio giusto. Probabilmente ti risponderà come il mio ha fatto con me, ti guarderà sorridendo e ti rivelerà che il problema non è tanto quello che usi, ma come lo usi. Non si tratta solo di scegliere lo shampoo giusto, ma di come lo applichi e su lunghezze e radici.

La cute produce naturalmente più sebo, mentre le lunghezze e le punte, soprattutto se i capelli sono lunghi o trattati, rischiano di diventare secche e sfibrate. Se si usa uno shampoo troppo aggressivo sulla cute, si rischia di stimolare ancora di più la produzione di sebo, mentre applicare balsami e maschere sulle radici può appesantirle ulteriormente. La soluzione, secondo i professionisti, sta nel differenziare il trattamento tra radici e lunghezze, proprio come fanno loro ogni volta che ti lavano i capelli.

Prima di tutto applica il balsamo solo sulle lunghezze e sulle punte prima dello shampoo, così da nutrire le zone più fragili durante il lavaggio e mantenere morbidezza e lucentezza. Poi si passa allo shampoo, che va applicato solo sulle radici, massaggiando delicatamente con la punta delle dita, senza insaponare tutta la chioma. In questo modo si evita di stimolare eccessivamente le ghiandole sebacee e si mantiene la cute pulita senza aggredirla. Quando si risciacqua, l’acqua trasporterà lo shampoo lungo le lunghezze, pulendole senza aggredirle, mentre il balsamo applicato in precedenza continuerà a proteggerle.

La scelta dei prodotti è altrettanto importante: shampoo troppo aggressivi possono seccare la cute e stimolare la produzione di sebo, mentre quelli troppo nutrienti possono appesantire le radici. Anche la temperatura dell’acqua fa la differenza: lavare i capelli con acqua troppo calda può irritare la cute e favorire la produzione di sebo. Dopo ogni lavaggio, è bene applicare un olio leggero solo sulle punte per mantenerle idratate e prevenire le doppie punte.

Non sottovalutare l’importanza della dieta e dello stress: una alimentazione equilibrata e una buona gestione dello stress possono influire positivamente sulla salute dei capelli e del cuoio capelluto. Come vedi avere capelli che sembrano sporchi poco dopo il lavaggio non è una condanna, ma solo il risultato di qualche abitudine sbagliata.