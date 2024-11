Le ricette della vellutata di verdure da fare in autunno e in inverno sono diverse e tutte buonissime e facili da preparare.

I mesi più freschi portano con loro voglia di piatti caldi e confortanti. Cosa c’è di meglio, quindi, di una deliziosa vellutata avvolgente? Si tratta di piatti cremosi che scaldano il cuore e che vengono preparati con gli ingredienti tipici della stagione autunnale.

Tra le vellutate più buone e facili da preparare, ci sono la vellutata di funghi e la vellutata di zucca e castagne. Un altro ottimo piatto è, ad esempio, rappresentato dalla vellutata di patate e carote. Ma scopriamo le ricette della vellutata da fare in questo periodo, facili e veloci.

La ricetta della vellutata ai funghi, tra le vellutate sfiziose

Comfort food per eccellenza, la vellutata ai funghi può essere preparata in appena 15 minuti con una cottura di 25 minuti circa. È una ricetta facile. Scopriamo gli ingredienti per due persone.

Ingredienti:

350 grammi di funghi porcini

500 millilitri di brodo vegetale

200 grammi di patate

Mezzo porro

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

1 ciuffo di prezzemolo

Preparazione:

Per preparare la vellutata di funghi, pulite i funghi porcini con un panno umido per eliminare i residui di terra, tagliate il gambo e i funghi a fettine. Fate, quindi, scaldare un filo di olio a cui aggiungere il porro tagliato a rondelle e i funghi da far rosolare per un minuto circa. Aggiungete le patate sbucciate e tagliate a cubetti e coprite il tutto con il brodo vegetale bollente. Mescolate, aggiungete sale e pepe e fate cuocere per una ventina di minuti. Frullate tutto con un mixer a immersione fino a ottenimento di una crema liscia. Servite calda, aggiungendo un filo di olio e prezzemolo tritato.

Ricette di vellutate autunnali e invernali: la vellutata di castagne e zucca

La vellutata di castagne e zucca si prepara in circa mezz’ora con una cottura di 55 minuti circa. Anche questa è una ricetta facile. Scopriamo le dosi per quattro persone.

Ingredienti:

500 grammi di zucca

300 grammi di castagne

6 foglie di salvia

1 foglia di alloro

1 rametto di rosmarino

Mezza cipolla ramata

Brodo vegetale q.b.

Sale q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Pepe q.b.

Noce moscata q.b.

Preparazione:

Stufate la zucca a dadini con brodo vegetale, salvia e cipolla, in cui versare le castagne bollite sbucciate e sminuzzate dopo essere state sbollentate in acqua salata con alloro e rosmarino per quindici minuti. Aggiungete il brodo vegetale bollente e portate a cottura con sale e pepe, in quindici minuti circa. Utilizzate il mixer a immersione per gli ingredienti e servite la vellutata calda, aggiungendo noce moscata e olio a crudo.

Le vellutate di verdure sono adatte a ospiti vegetariani e vegani, oltre che a pranzi e cene in famiglia o amici quando fuori fa freddo. Possono essere servite con pane integrale tostato e conservate in frigo, per un giorno massimo, in un contenitore a chiusura ermetica.