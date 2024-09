Vellutata di patate e carote: la ricetta gustosa e leggera

La vellutata di patate e carote è uno dei piatti più gustosi, da poter assaporare in autunno e in inverno quando fuori fa freddo.

La vellutata di patate e carote è uno dei piatti più buoni da poter gustare quando le temperature iniziano a farsi più fredde. È un comfort food perfetto per la stagione autunnale e anche per la stagione invernale. Cremosa e gustosa, la vellutata è leggera e anche veloce da preparare.

Si sa che le verdure possono essere preparate in vari modi e che sono – diciamocelo! – tra le cose più buone da assaporare, soprattutto quando sono calde (come il minestrone di verdure). Scopriamo, quindi, come preparare la ricetta gustosa e leggera della vellutata di patate e carote.

La ricetta della vellutata di patate e carote, senza lattosio e senza glutine

Una delle ricette light più gustose, la vellutata di patate e carote è ideale da gustare calda, quando desideriamo restare leggeri senza appesantirci troppo. Può essere preparata ricorrendo a ingredienti freschi, così da ottenere una zuppa di verdure cremosa e che nulla ha da invidiare a piatti più elaborati. Patate e carote, poi, si sposano perfettamente, senza contare le loro numerose proprietà benefiche. Come detto, è una ricetta molto facile da preparare. Occorrono soltanto dieci minuti per la preparazione mentre, per quanto riguarda la cottura, si parla di venti minuti circa. Scopriamo quali sono gli ingredienti per quattro persone.

Ingredienti:

4 patate

4 carote

1/2 costa di sedano

1 cipolla

100 millilitri di passata di pomodoro

1 cucchiaio di olio di oliva

Sale q.b.

Preparazione:

Per iniziare, pelate carote e patate, quindi lavatele e tagliate tutto a cubetti e a rondelle. Una volta fatto ciò, tagliate la costa di sedano e mezza cipolla. Unite, quindi, gli ingredienti in una pentola aggiungendo il sale, il pomodoro e un litro di acqua all’incirca (le verdure dovranno essere completamente coperte dall’acqua). Aggiungete anche un filo di olio di oliva. Fate cuocere per mezz’ora, senza dimenticare di controllare la cottura. Separate, dunque, il brodo dalle verdure. Passate gli ingredienti al Bimby, così da ottenere la vera e propria vellutata di patate e carote. Alla fine, aggiungete del brodo, un filo di olio a crudo e servite!

Se avete delle patate bollite avanzate, potete utilizzarle. Il piatto può essere gustato caldo o tiepido e può essere accompagnato da crostini di pane o del formaggio grattugiato. Ricordate che la vellutata di carote e patate senza pomodoro è altrettanto gustosa. Questo piatto può essere preparato anche in altre versioni: pensiamo alla vellutata di carote e patate con latte o con panna. Infine, il consiglio è quello di assaporare la vellutata di verdure subito, ma può anche essere conservata in frigorifero all’interno di un contenitore ermetico.