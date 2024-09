Pasta al forno classica: la ricetta della nonna, semplice e gustosa

Seguendo la tradizionale ricetta della nonna, è possibile preparare una gustosa pasta al forno classica e semplice con facilità.

La pasta al forno è uno dei piatti più gustosi della cucina italiana, in grado di rievocare ricordi dell’infanzia e anche un po’ di nostalgia. Chi non ha mai mangiato un buon piatto di pasta al forno, la domenica a pranzo, a casa della nonna? Parte della tradizione culinaria del Belpaese, la pasta al forno classica è una delle ricette migliori tra cui poter scegliere.

Si tratta di un piatto versatile che vanta numerose varianti – come la ricetta della pasta al forno bianca – ma la pasta al forno classica – preparata grazie alla tradizionale ricetta della nonna – è semplice e gustosa come poche altre. Scopriamo insieme come preparare la pasta al forno classica.

La ricetta della pasta al forno semplice: la pasta al forno classica con besciamella e ragù

Preparata con ingredienti genuini e semplici, la pasta al forno si contraddistingue per il suo sapore avvolgente e ricco proprio grazie alla presenza dell’imbattibile pasta con sugo e besciamella. Si tratta di una ricetta semplice da preparare. La preparazione necessita di circa un’ora e di venti minuti di cottura. Ecco gli ingredienti per quattro persone.

Ingredienti:

700 grammi di passata di pomodoro

500 grammi di carne macinata

1 carota

1 cipolla piccola

2 coste di sedano

500 grammi di latte

40 grammi di farina 00

40 grammi di burro

320 grammi di anelletti, pennette o rigatoni

30 grammi di parmigiano

150 grammi di scamorza

½ bicchiere di vino rosso

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Noce moscata macinata q.b

Pepe q.b

Preparazione:

Prima di tutto, occorre preparare il condimento lavando e pelando la carota, sbucciando la cipolla, lavando il sedano e tagliando tutto insieme su un tagliere. Una volta fatto questo, mettete dell’olio extravergine d’oliva sulla fiamma in una pentola antiaderente, dove far soffriggere – mescolando – le verdure per qualche minuto. Quando le verdure sono rosolate, aggiungete la carne macinata e fate rosolare finché la carne non cambia colore. Sfumate, quindi, con del vino rosso e aggiungete del sale e la passata di pomodoro, coprendo con un coperchio. Fate cuocere per un’ora a fiamma bassa, naturalmente mescolando. Nel frattempo, preparate la besciamella – ci sono anche modi per sostituire la besciamella – facendo sciogliere il burro in un pentolino, aggiungendo la farina, latte a filo e mescolando il tutto per evitare la formazione di grumi. Quindi, condite la besciamella con pepe, sale e noce moscata grattugiata continuando a mescolare a fiamma bassa finché non si sarà addensato il composto. Riempite una pentola con acqua, aggiungete il sale e portate a bollore per, poi, versare gli anelletti, le pennette o i rigatoni. Tagliate la scamorza a cubetti e, quando la pasta sarà al dente, riponetela in una pirofila da forno unta con del burro. Condite la pasta con il ragù nella pirofila, versate metà besciamella, la scamorza a cubetti, mescolate e livellate la superficie della pasta, versando la restante besciamella. Aggiungete il parmigiano, impostate il forno a ventilato e infornate a 200° per venti minuti circa (in forno preriscaldato). Estraete, quindi, la pirofila e aspettate dieci minuti prima di servire.

Ma come conservare la pasta al forno classica? La pasta al forno con ragù e besciamella può essere conservata in un contenitore di vetro o plastica in frigorifero, per massimo due giorni.