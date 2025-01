Ci sono alcuni ingredienti alternativi, facilmente reperibili, che potete utilizzare per sostituire la besciamella.

Ingrediente immancabile in ricette come le lasagne, la besciamella è un ingrediente a cui nessuno può rinunciare soprattutto quando si preparano alcuni primi piatti. Davvero indispensabile in cucina, si può definire una preparazione base della cucina non solo italiana, ma internazionale. La besciamella è una salsa che si prepara con tre ingredienti come il burro, il latte e la farina, ma cosa succede se non avete a disposizione la besciamella?

Esistono delle alternative vegane, senza lattosio, leggere o, comunque, adatte per dare un tocco di novità. Scopriamo come sostituire la besciamella e quali sono le alternative strepitose per piatti gustosi e leggeri.

Come fare le lasagne senza besciamella: cosa mettere al suo posto

In cucina ci sono degli ingredienti che non si possono sostituire con altri, ma la besciamella – quella che si prepara con farina, latte e burro – si può preparare anche senza latte, in particolar modo per le persone che sono intolleranti al lattosio. Talvolta, però, qualcuno preferisce prepararla in modo diverso, così da renderla più leggera senza rinunciare ad alcuni piatti. Il latte di riso è perfetto per chi segue un’alimentazione vegana, oppure ha intolleranza al lattosio. Però, c’è da fare una premessa: che il latte di riso è di gran lunga lontano dal sapore della besciamella, quindi potete arricchire l’ingrediente con altri come la noce moscata e un po’ di farina di riso, che rende più corposo il composto.

Che dire, poi, del formaggio morbido spalmabile? Molto cremoso, è un sostituto perfetto della besciamella, grazie alla sua consistenza morbida. Il consiglio è di ammorbidire il formaggio in un pentolino e poi unire un po’ di latte e della noce moscata. Mescolate bene e utilizzatelo per la preparazione di diverse ricette. Per 100 grammi di besciamella, occorrono circa 80 grammi di formaggio per sostituire la besciamella in cucina.

Come sostituire la besciamella con la panna nella pasta al forno o nelle lasagne

Panna al posto della besciamella nelle lasagne o nella pasta al forno? Rispetto alla besciamella, la panna la potete utilizzare anche per preparare dei rustici salati. Questo ingrediente ha un’azione legante ma, per renderla più densa, potete aggiungere un po’ di farina 00 e un po’ di noce moscata, così da dare un sapore deciso alla ricetta. A differenza della besciamella, la panna ha un sapore più neutro. Quindi, quando dovete cimentarvi nella preparazione dei diversi piatti, la quantità deve essere la stessa della besciamella.

Potete, in poche parole, unire un cucchiaio di farina alla panna, da far diminuire sul fuoco fino a ottenere la consistenza che si desidera. Come detto, per sostituire, ad esempio, 100 grammi di besciamella occorrono 100 grammi di panna da cucina. È possibile, inoltre, aggiungere del formaggio grattugiato per una salsa più ricca di sapore. Una ricetta – che renda il tutto ancora più gustoso – potrebbe essere quella di 150 grammi di panna, a cui aggiungere noce moscata, 150 grammi di brodo vegetale e 150 grammi di parmigiano, da preparare mescolando sul fuoco fino al raggiungimento di una consistenza liscia.

Come sostituire la besciamella con lo yogurt o preparare le lasagne con ricotta al posto della besciamella

Lo yogurt greco è un sostituto light e non dà sapore specifico ai vostri piatti. L’unica cosa da fare è aggiungere un po’ di sale fino e pepe allo yogurt. Secondo alcuni, non può sostituire la besciamella ma lo yogurt, invece, è perfetto per non aumentare l’apporto calorico al vostro piatto.

Anche la ricotta è una valida alternativa, soprattutto meno calorica della besciamella. È da preferire se preparate le lasagne, i cannelloni, ma anche la pasta al forno in teglia. L’unica differenza è che la ricotta è molto più consistente, quindi potete unire un po’ di latte così diventa più morbida. Per 100 grammi di besciamella, occorrono circa 120 grammi di ricotta. Può essere regolata con noce moscata, pepe e sale.

Cosa usare al posto della besciamella nelle lasagne: la soluzione vegana

Infine, potreste preparare una besciamella vegetale con latte di soia, olio extravergine di oliva, noce moscata e farina 0, 00 o di riso. In quest’ultimo caso, quindi, si tratterebbe non soltanto di una besciamella veg, senza lattosio, ma anche senza glutine.



In un pentolino, a fuoco basso, versate 50 grammi di farina e 50 grammi di olio di oliva. Mescolate e versate, poco alla volta, il latte di soia fino a ottenere un composto cremoso. Aggiungete, quindi, sale e noce moscata. Portate a ebollizione, fate cuocere per un minuto e buon appetito!