Gustosa ricetta autunnale, i cannelloni ai funghi porcini, besciamella e mozzarella sono un primo piatto perfetto per queste giornate.

I cannelloni ai funghi porcini sono una delle ricette più buone della stagione autunnale. Si tratta di un primo piatto dal gusto e dal profumo avvolgente, cremoso e ricco. Vegetariano, è un piatto dal sapore delicato ma, comunque, deciso e sfizioso. La pasta viene farcita con dei porcini morbidi e del cremoso formaggio.

Si tratta di un piatto da poter preparare per le domeniche autunnali in famiglia, ma anche per pranzi e cene con amici e familiari durante la settimana per coccolarsi. Scopriamo insieme la ricetta autunnale dei cannelloni ai funghi porcini con besciamella e mozzarella.

La ricetta autunnale dei cannelloni ai funghi porcini

Come le tagliatelle ai funghi porcini, la ricetta dei cannelloni ai funghi porcini, besciamella e mozzarella è facile e veloce da preparare. Ovviamente, si tratta di un piatto versatile, che permette di sostituire alcuni ingredienti: ad esempio, preparando dei cannelloni ai funghi senza ricotta o con ricotta. Ricetta vegetariana – come detto – prevede una preparazione di circa trenta minuti e un tempo di cottura di circa cinquanta minuti. Scopriamo gli ingredienti per quattro persone.

Ingredienti:

500 grammi di funghi

250 grammi di cannelloni

400 grammi di besciamella

150 grammi di mozzarella

70 grammi di parmigiano

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione:

Se i funghi sono freschi e non surgelati, grattate via la terra aiutandovi con un panno asciutto e senza metterli sotto l’acqua. Tagliate i funghi più grandi a pezzi, lasciando interi quelli piccoli. In padella fate scaldare dell’olio extravergine di oliva mettendo, poi, a cuocere i funghi a fuoco alto, facendoli cuocere per dieci minuti circa. Saltate i funghi, mescolando e abbassando il fuoco mentre termina la cottura dei funghi. Mettete, quindi, metà funghi in una ciotola insieme alla mozzarella tagliata a pezzetti piccoli e mescolate. Aggiungete, quindi, quattro cucchiai di besciamella e continuate a mescolare. Unite il ripieno di formaggio e funghi in un sacchetto da congelo, tagliando in un angolo e farcite i cannelloni. In una pirofila da forno, mettete qualche cucchiaio di besciamella, posizionando i cannelloni ripieni. Una volta fatto ciò, procedete con uno strato di besciamella e, poi, uno di funghi. Continuate, quindi, ad alternare cannelloni, besciamella e funghi fino a terminare gli ingredienti. Terminate coprendo con besciamella, funghi e un po’ di parmigiano grattugiato. In forno preriscaldato ventilato, cuocete i cannelloni ai funghi porcini a 200° per circa quaranta minuti. Sfornate i cannelloni ai funghi e servite!

Ricordate che i cannelloni ai funghi porcini possono essere conservati per due giorni circa in frigorifero, oppure potreste scegliere di congelarli.