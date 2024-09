Tagliatelle ai funghi porcini: la ricetta per un piatto delizioso

Primo piatto autunnale per eccellenza, le tagliatelle ai funghi porcini sono una ricetta facile e veloce da preparare.

Quando parliamo di cucina italiana, ci sono alcuni piatti che riescono a evocare un senso profondo di calore e autenticità e le tagliatelle ai funghi porcini sono uno di questi. Si tratta di una ricetta che è in grado di unire la delicatezza e la bontà della pasta all’intensa aroma tipica dei funghi porcini.

Le tagliatelle ai funghi porcini sono un piatto autunnale, gustoso e caldo da poter assaporare proprio quando la temperatura si fa più fredda. Scopriamo insieme la ricetta delle tagliatelle ai funghi porcini, un delizioso primo piatto autunnale.

Come preparare le tagliatelle ai funghi porcini in padella in bianco

La preparazione delle tagliatelle ai funghi porcini richiede ingredienti semplici, ma di alta qualità. Si tratta di un primo piatto autunnale che può essere preparato per un pranzo in famiglia o con amici o per una cena speciale. Simbolo di convivialità, rappresentano la passione per il buon cibo e racchiudono la magia della tradizione culinaria italiana e della natura. Si tratta di una ricetta davvero facilissima da preparare. Richiede appena quindici minuti di preparazione e venti minuti circa di cottura. Scopriamo insieme la ricetta per quattro persone.

Ingredienti:

300 grammi di funghi porcini

400 grammi di tagliatelle all’uovo fresche

2 spicchi di aglio

1 ciuffo di prezzemolo tritato

1 peperoncino rosso piccante

1 bicchiere di brodo vegetale

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Preparazione:

Prima di tutto, occorre pulire i funghi porcini eliminando la parte con la terra con un panno o della carta assorbente umida, in quanto non vanno lavati con acqua corrente. Con il panno umido, strofinate i funghi porcini per eliminare tutti i residui di terra. Una volta fatto questo, staccate il gambo dal cappello e tagliate i gambi e i cappelli dei funghi a pezzi. Per preparare le tagliatelle con i funghi in padella in bianco, versate l’olio extravergine di oliva in padella, aggiungendo il peperoncino e l’aglio facendo attenzione a non bruciare l’aglio. Unite, quindi, i funghi al brodo vegetale, il sale e il pepe cuocendo per circa dieci minuti. Togliete il peperoncino e l’aglio e aggiungete, invece, del prezzemolo tritato. Lessate, quindi, le tagliatelle – pasta fatta in casa o meno – in acqua salata abbondante, scolandole al dente. Aggiungete, allora, le tagliatelle ai funghi nelll’acqua di cottura della pasta per saltarle a fuoco vivo. Servite, infine, le tagliatelle ai funghi porcini cremose e buon appetito!

Ci sono diverse varianti di questo piatto: è possibile preparare le tagliatelle ai funghi porcini e panna o senza panna, ad esempio. Questo primo piatto può essere conservato in frigorifero in un contenitore per alimenti, ma per un giorno al massimo.