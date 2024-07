La nuova collezione di abiti Mango per l’estate 2024 è un’esplosione di colori energetici e vitaminici e celebra le good vibes della stagione delle vacanze.

Siamo ormai in piena estate, e i protagonisti del guardaroba delle prossime settimane saranno i capi e gli accessori più colorati e stravaganti. Mango, il colosso spagnolo fondato a Barcellona nel 1984 da Isak Andic e Nahman Andic, quest’anno compie 40 anni e li celebra con una collezione che, traendo ispirazione proprio dalle sue radici mediterranee, mescola influenze culturali e stili di vita in modo armonioso.

Per l’estate 2024 il brand ha lanciato una collezione intitolata “Through the Color Lens”. Una linea che cattura l’essenza sognante dell’estate attraverso una lente colorata e raffinata.

Mango, la collezione di abiti per l’estate 2024

La collezione estiva 2024 di Mango esplora dunque le tonalità vibranti della stagione attraverso una lente colorata e invita le donne a esprimere la loro individualità e a godere della bellezza della stagione estiva con stile e disinvoltura. Capi e accessori in toni audaci che evocano l’essenza sognante dell’estate: come un caleidoscopio, motivi e sfumature si mescolano senza paura per esprimere un lato diverso della propria personalità. Il risultato? Uno stile allegro e gioco, ma allo stesso tempo anche molto raffinato.

La collezione Mango di abiti per l’estate 2024 è un inno alla gioia di vivere e alla spensieratezza dell’estate. Un vortice di colori vivaci, tagli fluidi e dettagli ricercati che celebrano la femminilità in tutte le sue sfaccettature. La palette cromatica della collezione di Mango si concentra su tonalità vivaci e accattivanti come l’arancio, il fucsia, i pastelli e i verdi saturi, tutti colori che evocano quell‘atmosfera gioiosa e rilassata tipica dell’estate e delle vacanze.

La campagna “Through The Colour Lens”

Ad accompagnare la collezione Mango per l’estate 2024 la campagna “Through The Colour Lens”, un’ode al potere del colore come strumento di espressione di sé e amplificatore di emozioni positive. Scattata nel deserto sudafricano dai fotografi Casper Kofi e Juanjo L. Salazar la campagna vede come protagonista la modella Ella McCutcheon che ci invita a riscoprire il piacere di osare con la moda, di giocare con le stampe e gli accostamenti cromatici per creare look unici e personali.

Dall’arancio al fucsia, dal verde acido ai toni pastello: per l’estate 2024 la palette di Mango è un vero caleidoscopio di sfumature che evocano good vibes: gioia, energia e voglia di evasione. Tessuti leggeri come voile e lino si alternano a crochet sensuali e pizzi raffinati, creando un mix di textures che accarezzano il corpo e sottolineano la naturale bellezza femminile.

Silhouette fluide e linee essenziali

I capi della collezione Mango per l’estate 2024, realizzati con materiali di alta qualità, presentano dettagli ricercati. Dalle leggere camicie in lino agli abiti fluidi, ogni capo è stato progettato per offrire comfort e stile e si adatta a ogni tipo di fisico e a ogni occasione. Abiti lunghi svolazzanti si affiancano a mini dress sbarazzini, mentre bluse romantiche e pantaloni a palazzo danno vita a look sobri e raffinati.

Tra i pezzi chiave della collezione troviamo il vestito lungo arancione in maglia traforata, da indossare su uno dei costumi da bagno che Mango propone per questa stagione. E poi il vestito lungo crochet, tra i trend moda dell’estate 2024, in un acceso color fucsia, la gonna lunga asimmetrica stampata con motivo check da abbinare ad un’impalpabile camicia con bottoni e manica lunga. Il motivo check torna anche su un completo composto da minigonna e camicetta o top asimmetrico con volant.

Gli accessori della collezione Mango estate 2024

A completare con un tocco di personalità i look della collezione di abiti Mango per l’estate 2024 ci sono gli accessori: le borse intrecciate in paglia e rafia donano un allure bohémienne, mentre i sandali con tacco e i gioielli chunky aggiungono un tocco di grinta e glamour.

Tra gli accessori must have gli orecchini da abbinare ai vestiti, anche questi in tonalità vivaci, per completare gli outfit e creare un look coerente e accattivante. Insomma, quella di Mango per l’estate 2024 è più di una semplice collezione di abiti e accessori alla moda: è un invito a celebrare la vita con gioia e spensieratezza, a esprimere la propria individualità e a vivere ogni istante con la massima intensità.

Un inno al colore come stile di vita, perché la moda è un gioco, uno strumento per sentirsi bene con sé stesse e per affrontare il mondo con energia positiva.

Mango, le co-lab con Victoria Beckham e con Siedrés per l’estate 2024

Oltre alla collezione “Through the Color Lens”, per la primavera estate 2024 Mango ha collaborato con Victoria Beckham per una capsule collection di grande successo: una linea di capi essenziali e versatili, caratterizzati da linee pulite e tessuti pregiati, che unisce lo stile sofisticato della stilista britannica con l’approccio accessibile del brand spagnolo. Ma non è tutto: per questa stagione Mango ha lanciato anche una capsule in collaborazione con Siedrés, il marchio turco più cool del momento, noto soprattutto per i suoi design eclettici e caratterizzata da colori vitaminici, stampe briose e da un mood spensierato e davvero molto bohémien che celebra lo stile da beach club degli anni 2000.

Mango in Italia

Il brand spagnolo è presente nel mercato italiano dal 2001 e sta proseguendo il suo piano di espansione: entro la fine del 2024 Mango aprirà una quindicina di negozi che porteranno il numero totale di negozi in Italia a oltre 100. L’espansione è particolarmente focalizzata sul Centro e Sud Italia, con focus sulla Capitale, oltre che sulle grandi città del Nord come Bologna, Genova e Verona.

Tra le aperture più importanti, l’inaugurazione di un flagship store a Roma, nello storico edificio della Galleria Commerciale Alberto Sordi in Via del Corso, la principale via dello shopping cittadino. Il negozio, con una superficie di vendita di oltre 1.300 mq, propone i prodotti delle linee Donna, Uomo e Bambino. L’azienda prevede inoltre di espandere la propria presenza nella capitale con uno store in via Nazionale, una delle strade principali della città. Questi negozi si aggiungono alle recenti aperture nei centri commerciali Porta di Roma e Romaest.

Mango ha in programma anche di sbarcare per la prima volta a Genova e di aprire il suo primo punto vendita aziendale nel centro di Verona, dove è già presente nel centro commerciale Adigeo. Quest’anno l’azienda ristrutturerà anche cinque negozi in Italia per incorporare il suo concetto di vendita al dettaglio New Med di ispirazione mediterranea.

Tra questi la ristrutturazione del flagship di oltre 1.300 mq in Galleria del Corso, nel centro storico di Milano. L’azienda proseguirà inoltre nel piano di ristrutturazione dei negozi nelle stazioni ferroviarie con negozi a Firenze e Venezia, entrambi con la linea Donna.