Mango ha svelato la nuova collaborazione con Siedrés, brand di moda turco che cattura l’essenza del Mediterraneo, molto amato dalle celebrities.

Uno dei principali marchi di moda europei, ha lanciato una nuova capsule collection per l’Estate 2024 in collaborazione con il brand turco Siedrés. La collezione Siedrés x Mango è l’ultima di una serie di partnership speciali che Mango ha intrapreso con altri marchi, artisti e talenti, come Victoria Beckham, Simon Miller, Camille Charrière e Pernille Teisbaek.

Questa nuova capsule in co-lab, che mira a unire le community di Mango e del brand turco Siedrés, crea una nuova interpretazione del tipico stile mediterraneo che rende omaggio alla vivacità e alla bellezza dell’estate sulle splendide coste bagnate da mare.

Siedrés x Mango

La collezione Siedrés x Mango unisce lo stile unico di due culture, quella spagnola e quella turca, per creare una linea estiva autentica ed elegante ispirata allo stile Y2K, perfetta per accogliere la stagione calda con un boost di energia e freschezza.

Questa capsule collection in edizione limitata si distingue per un guardaroba colorato e allegro, ideato pensando all’autenticità e alla celebrazione della vita, valori condivisi da entrambe le aziende. La collezione presenta look casual, abiti e set di T-shirt con pantaloni dai colori vivaci, con la stampa del fiore d’ibisco che evoca le estati degli anni 2000.

I tessuti e i colori della collezione

L’uso del colore è un elemento chiave di questa collezione. Prevalgono i colori primari come giallo, rosso e blu, che si mescolano con stampe vivaci per donare luce e freschezza ai capi. Alcuni capi poi sono impreziositi da trasparenze e lavorazioni all’uncinetto, perfette chi ama osare con uno stile più audace.

La collezione Siedrés x Mango non rappresenta solo una fusione di stili e culture, ma incarna anche un modo di vivere che celebra la vita in ogni sua forma. Ogni capo, dai vestiti agli accessori, è pensato per trasportare chi lo indossa in un’atmosfera marittima, fatta di lunghe giornate al sole e serate in riva al mare.

L’attenzione ai dettagli e la qualità dei materiali utilizzati riflettono l’impegno di entrambe le aziende nel creare prodotti che siano belli esteticamente, ma anche durevoli.

Questo progetto congiunto dimostra come la moda possa essere un ponte tra mondi diversi e dare vita a qualcosa di nuovo e affascinante. È un esempio di come la creatività e l’innovazione possano portare a risultati sorprendenti, quando diverse visioni artistiche si incontrano.

Gli accessori e la campagna Siedrés x Mango

Gli accessori, che aggiungono un tocco speciale ai capi, giocano un ruolo fondamentale in questa collezione. La gamma include scarpe, borse, bigiotteria e piccoli accessori floreali per capelli, per completare un look estivo e sofisticato.

Le immagini della campagna, scattate a Formentera dal fotografo Ryan McGinley, celebrano la notte di San Juan, il solstizio d’estate, in un omaggio alle lunghe giornate di sole e alle feste sulla spiaggia tipiche del Mediterraneo.

Siedrés, la storia e i valori del brand

Siedrés è un marchio di moda turco fondato nel 2019 da Ceylin Türkkan Bilge e Emir Bilge, una coppia di coniugi. Le creazioni del brand catturano l’essenza del Mediterraneo e celebrano l’autenticità e l’espressione di sé, che trascende le mode effimere per abbracciare uno stile di vita rilassato ma raffinato.

L’ispirazione del marchio nasce dalla regione turca del Mediterraneo e dal Mar Egeo e omaggia i metodi di produzione tessile tradizionali. Le collezioni di Siedrés sono note per i loro motivi vivaci, i colori brillanti e l’estetica Y2K. Il marchio ha catturato l’attenzione di celebrità come Hailey Bieber ed Emily Ratajkowski ed è diventato rapidamente un brand di culto.

Oltre all’abbigliamento, Siedrés ha recentemente introdotto una linea di borse a mano, espandendo la sua offerta di accessori. Mango, d’altra parte, è un’azienda globale che pone il design e la creatività al centro della propria strategia, basata su un’innovazione costante. Il brand offre una proposta di moda unica, reinterpretando le principali tendenze con un linguaggio personale.

Ogni anno Mango presenta due grandi collezioni, arricchite poi ogni due settimane da capsule speciali come quella degli abiti da cerimonia SS24. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti per Mango, che continua a espandere i propri orizzonti attraverso collaborazioni innovative e stimolanti.

La collezione Siedrés x Mango è disponibile in edizione limitata, quindi non perdere l’occasione di aggiungere al tuo guardaroba estivo questi capi unici. Che tu stia cercando l’outfit perfetto per una festa in spiaggia oppure un look casual ma elegante per una giornata estiva, questa collezione ha proprio tutto ciò di cui hai bisogno per vivere l’estate con stile. Esplora i capi e gli accessori della collezione Siedrés x Mango, e lasciati trasportare in un viaggio di colori, stile e autenticità!