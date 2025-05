Capelli corti e occhiali da vista: ecco com’era la star indiscussa di Amici

La partecipazione ad Amici l’ha resa una delle star indiscusse degli ultimi mesi, un’artista talmente fenomenale da mettere tutti d’accordo. Eppure in questo scatto di qualche anno fa stenterete a riconoscerla.

Quando si diventa dei personaggi televisivi si è costantemente sotto la lente d’ingrandimento di media e pubblico. Ogni cambiamento fisico, seppur minimo, viene notato e dissezionato, portando ad interrogarsi se quella che a primo acchito potrebbe sembrare una minima differenza non sia in realtà un cambiamento artificiale.

Se seguite la cronaca rosa siete consapevoli del fatto che anche un’espressione differente o una foto scattata male può ingenerare discussione e fare partire accuse e diatribe. Ci sono poi i casi in cui i cambiamenti non sono legati a nessun intervento chirurgico, basta infatti una nuova acconciatura per cambiare il viso di una persona, basta qualche chilo in più o in meno per modificarne la fisionomia.

Chiaramente se il personaggio in questione è onnipresente in video e sui social è più complesso notare le differenze minime, ma quando si va a prendere una foto risalente a qualche anno prima alle volte l’impatto può essere spiazzante e portare persino a non riconoscere la persona.

Questo potrebbe essere il caso di una delle star dell’ultima edizione di Amici che di recente ha pubblicato su Instagram una foto risalente a qualche anno fa. Come potete vedere voi stessi in questo scatto portava i capelli corti e gli occhiali da vista, un look che gli appassionati del programma Mediaset non hanno mai visto in questi mesi.

Chi è la bella ragazza nella foto? Ha fatto sognare tutti ad Amici

Abbiamo già detto che si tratta di una delle allieve di Amici e che ha partecipato all’edizione che si è conclusa da poco. Possiamo aggiungere anche che si è trattato di una delle ragazze che è giunta fino all’atto conclusivo, nonché di una concorrente che è stata al centro delle discussioni sia all’interno del programma che sui social per via del fisico.

Nonostante si tratti di una splendida ragazza con un fisico da fare invidia, ad inizio anno Alessandra Celentano l’ha criticata, spiegandole che la sua forma fisica andava “sistemata” per rientrare nei canoni richiesti dal mondo professionistico della danza. Una posizione che ha fatto infuriare gli altri insegnanti e il pubblico a casa.

Ormai avreste dovuto capire che si tratta di Alessia Pecchia, ballerina di latinoamericano che è in possesso di un fisico prosperoso che magari non rispecchia i canoni della danza classica ma che è perfetto per lo stile di danza in cui eccelle (ha vinto diversi concorsi e gare a livello locale e nazionale).

Nella foto pubblicata sui social e risalente a qualche tempo fa la si vede con il capello corto e gli occhiali da vista, un look mai sfoggiato da quando è entrata a far parte di Amici. Ciò nonostante, se si fa attenzione è impossibile non riconoscerne i lineamenti e non notare come anche con quel look stava veramente bene.