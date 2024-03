Come combinare il colore blu, indossarlo con un’ampia varietà di vestiti e sentirsi soddisfatti? Le soluzioni sono diversissime e adattabili a più contesti diversi. La panoramica per avere le idee più chiare.

Con l’arrivo della primavera e dei mesi più caldi, la ricerca dei colori giusti nell’abbigliamento, si fa più intensa e coinvolge un gran numero di persone.

Se in autunno e inverno sono i colori scuri, come il nero, il marrone o il grigio ad andare per la maggiore, da marzo-aprile in poi la voglia di vestirsi con tonalità più ‘allegre’ e vivaci, riguarda sia le donne che gradiscono un abbigliamento formale ed elegante, sia le ragazze che amano vestire casual e in modo informale.

Tra i colori su cui puntare con l’arrivo della bella stagione, abbiamo sicuramente il colore blu – un grande classico che può essere abbinato sapientemente, in una combinazione di soluzioni diverse che si adatteranno a una cena di lavoro, a un pranzo con amici o una serata in pizzeria con il proprio lui.

Vediamo allora come fare ad abbinare il blu, con quali vestiti, con quali look e con quali accessori. Ecco la guida per andare a colpo sicuro ed essere apprezzata per la tua scelta cromatica.

Perché il colore blu piace alle persone?

C’è chi oggi si rivolge all’armocromista, ossia quel consulente d’immagine esperto di armocromia che aiuta a scoprire i colori che meglio valorizzano – tramite l’analisi del mix di pelle, occhi e capelli.

Ma c’è anche chi ha una predilezione specifica per questo o quel colore, perché ad esempio comunica solarità, brio o intensità. I ‘fan’ del blu di certo non mancano e questo per ragioni ben precise:

anzitutto questo colore è associato a elementi quali l’acqua e il cielo, essenziali per la vita di persone e animali. Ciò può far collegare il blu a una sensazione di calma e serenità

gli psicologi raccomandano di usare il blu proprio perché avrebbe un effetto calmante sulle persone stressate e nervose. Scegliere il giusto abbinamento di questo colore farebbe dunque bene anche all’umore

varie culture – ad es. quelle orientali – associano il blu a concetto di pace e stabilità. Non a caso si trova spesso in bandiere nazionali, a testimonianza della sua grande popolarità

sul piano estetico, il colore blu si distingue perché versatile e utilizzabile in varie sfumature diverse, come il blu navy, il blu cobalto, il blu elettrico o il blu turchese

Alla luce di queste considerazioni sul perché il colore blu piace così tanto alle persone, non ci si può sorprendere di quanti lo utilizzino nei capi di abbigliamento, come gonne, camicie, giacche o giubbotti, e cerchino le combinazioni migliori con altri colori – per piacersi e fare bella figura.

Quando usare il blu nei vestiti? Ecco le combinazioni migliori

Se sei una donna o una ragazza che vuole ben figurare a livello cromatico, scegliendo il blu andrai praticamente a colpo sicuro. Con alcuni capi di abbigliamento, poi, l’ottimo risultato è garantito.

Vediamo qualche esempio pratico che ti aiuterà a orientarti. Potrai anche personalizzarlo con un tocco di originalità, come un braccialetto o un orologio specifico, ma starà a te decidere.

Jeans blu e… camicia o maglietta bianca

I jeans blu sono un capo di abbigliamento evergreen, per praticità e facilità di abbinamento anche cromatico. Si prestano a essere abbinati con una giacca, da indossare al lavoro, ma anche si prestano a una semplice t-shirt o a una camicia di colore chiaro, possibilmente bianco. Il look casual ne beneficerà.

Anzi, bianco e blu sono due colori assai versatili e, se combinati tra loro, garantiranno sempre una eccellente resa estetica, in una varietà di situazioni diverse, dal ristorante, all’uscite con le amiche o all’ufficio.

T-shirt o top blu e… pantaloni chiari o scuri, giacche beige e non solo

Altro grande classico è la t-shirt o il top blu. Con che cosa indossarli? E con quali colori? Ebbene, potresti scegliere una gonna nera, bianca o grigia, ma anche una di jeans andrebbe bene con la tua maglietta, indipendentemente dalla tonalità di blu.

Il look sarebbe sicuramente casual, ma piacevole e non sciatto. Potresti anche abbinare la maglietta blu con pantaloni chino o kaki in colori neutri, come ad es. il color crema, marrone o grigio chiaro.

Puoi cercare il contrasto senza rischiare di forzare, perché il colore blu è talmente versatile che difficilmente va a stonare con un altro. Il top blu si abbinerebbe alla perfezione con pantaloni grigi o neri, ad esempio, o a una gonna a matita degli stessi colori.

Valuta anche di indossare la tua t-shirt blu con una giacca o blazer di colore bianco, beige, grigio o nero. Sono tutte variazioni apprezzabili, come lo è quella che vede l’abbinamento della maglietta blu ai leggins neri. Sarebbe l’ideale per un’uscita informale e per fare una camminata nella natura o una passeggiata sul mare

Abiti blu eleganti.. e accessori dorati o argentati

Lo abbiamo detto, gli abiti blu non impegnano troppo nella scelta degli abbinamenti. Se ti stai preparando a una serata di gala, oppure se andrai a lavorare in un ufficio in cui il dress-code è assai rigoroso, opta per un vestito blu navy per apparire formale e di classe, magari abbinandolo con accessori dorati come orologi, spille, braccialetti o orecchini.

Visivamente l’impressione sarà ottima, e anche se ti vestirai integralmente di blu pur con un look più casual e fresco, l’utilizzo di un accessorio argentato o dai riflessi aurei, renderà la tua immagine ancora più gradevole.

In particolare, gli accessori dorati tendono a dare calore e luminosità al blu. Spiccano specialmente con tonalità più calde come il blu navy o il blu reale e si adattano in particolare a contesti assai eleganti.

Invece, gli accessori argentati creano un contrasto fresco e moderno con il blu. Si prestano soprattutto all’abbinamento con blu freddi, come l’oltremare o il blu ghiaccio. Il colore argenteo si presterà a occasioni formali come ad altre più mondane.

Accessori e scarpe blu? Adatti a ogni occasione

Non dimenticare che i tocchi di blu, in qualunque abbigliamento tu abbia, gioveranno al tuo aspetto. Una sciarpa blu, dei guanti blu, una borsa blu o ancora gioielli e orologi blu: si tratta di accessori che si presteranno a ogni occasione e quasi a ogni colore, e ad esempio un tailleur bianco o una giacca e pantaloni di colore grigio scuro.

Infine, una menzione alle scarpe blu. Potrai sceglierle per dare quel quid in più al tuo look, indossandole con jeans chiari o scuri, gonne monocolore e a quadri, nella consapevolezza di aver scelto sempre al meglio.