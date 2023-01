I trucchi per sembrare più giovani con lo stile casual di ogni giorno

Ci sono donne di cinquant’anni soddisfatte della propria vita che se ne fregano altamente di dimostrare la loro vera età. In effetti, poi, perché mai dovrebbero nasconderla? La società impone modelli di bellezza assurdi ed irraggiungibili, lo sappiamo, ma essere fresche e con qualche segno di stanchezza in meno piace a tutte. Vediamo come fare grazie alla moda.

Nell’immensa scelta dei capi d’abbigliamento e degli accessori per andare in ufficio ci sono novità (molte viste con i saldi) da non lasciarsi sfuggire che potrebbero fare al caso nostro anche per sembrare più giovani. Il fatto di accostare al viso toni chiari è universalmente conosciuto ma è anche il contrasto (con la pelle e la chioma) a creare l’effetto modella che tanto piace a noi eterne ragazze.

Outfit semplici per tutti i giorni per toglierci qualche anno

Iniziamo con la fantasia floreale. Gli abiti con colori primaverili e fiori astratti o piccoli (no a fiori e piante giganti) conferiscono un’aurea di fanciullezza ed innocenza immediate. Creato da Le Style de Paris, il vestito con spalline sottili e corpetto semirigido si apre in una gonna morbida dalla lunghezza midi. Costa 65,99 euro.

Altro modo per spezzare la classicità del solito tailleur (anche qui in base al modello ed al tessuto “avremo un’età anziché un’altra”) è il cappello. Il Ruslan Baginskiy è in vendita a 243 euro su Luisa Via Roma, spopola da un paio d’anni sui social e non solo ed è un modello che sta bene a tutte! In lana nera, ha il dettaglio del logo ricamato sulla parte interiore.

I jeans andranno scelti rigorosamente scuri. Gli Slim Illusion di 7 for all Mankind sono scontati del 50% a 140 euro Sul sito ufficiale del brand e sono perfetti per la nostra mission odierna perché snelliscono e slanciano grazie alla struttura aderente sui fianchi e stretta sulla caviglia. Un pullover chiaro con scollo a V completerà il look in modo basic e chic.

Infine c’è un altro capò passe-partout, il blazer doppiopetto e incrociato di Luisa Spagnoli a 238 euro su Zalando che farà la differenza. Bottoni dorati, stampa check, scollo incrociato e vestibilità aderente che sta bene ad ogni età ma non su corpi a mela.

Il nostro modo di essere farà la differenza anche in questo caso. Quello che ci fa apparire immediatamente più giovani però non è in vendita, si tratta dell’amore.

Silvia Zanchi