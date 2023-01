Zero tempo per lavare i capelli? Con questi hairstyle salva-chioma sarai bellissima in 5 minuti, a prova di red carpet!

Quando il tempo per la cura dei capelli è davvero ridotto a zero, scegli un hairstyle salva-chioma che ti farà diventare in 5 minuti bella come una diva del red carpet: provali subito.

Lo stress della vita quotidiana, lo sappiamo bene, non è di certo alleato della bellezza. Una donna sa bene quanto gli incastri tra gli impegni della giornata possano arrivare a rendere impossibile, a volte, perfino trovare il tempo anche solo per fare uno shampoo. Senza parlare del fatto che in inverno ci si mettono anche pioggia, freddo e umidità a trasformarci in dei grovigli di capelli crespi.

Ma non bisogna mai, neppure nel giorno più complesso, rinunciare alla propria femminilità e alla propria cura. Guardarsi nello specchio e sentirsi a disagio per i capelli sporchi e scompigliati, prima di recarsi al lavoro o di andare a prendere il bambino da scuola, non farà che aumentare nel corso del tempo uno spiacevole senso di frustrazione. La soluzione a questo problema esiste e ve la sveliamo subito: le acconciature salva-chioma.

Tutte le più belle acconciature veloci da imitare per sentirsi al top: diventerai una star anche coi capelli sporchi!

Anche se non vi siete mai cimentate con l’arte degli hairstyle, potete star certe che queste sono a prova di principiante. Le idee non mancheranno e vi permetteranno di personalizzarle per mezzo di semplici accessori o piccole modifiche. Tutto ciò che dovete fare è posizionarvi di fronte allo specchio prima di uscire, fare un bel respiro e prendervi 5 minuti tutti per voi.

Un intramontabile che non passerà mai di moda. Il “bun” è uno chignon morbido ed elegante, versatile e quindi perfetto per diverse occasioni, che vanno dal lavoro ad un’uscita serale con le amiche. Per realizzarlo, potrete farvi aiutare dai tanti semplicissimi tutorial presenti su Youtube e statene certe, in 5 minuti avrete un’acconciatura favolosa da sfoggiare. Anche se i capelli sono scompigliati e informi più che mai, sarà sufficiente arrotolarli con le mani in un torchon, poi fermato su se stesso sulla parte bassa della nuca o alta sulla testa. Per un evento speciale, rendetelo super chic con qualche accessorio brillante.

Un’acconciatura salva-chioma per eccellenza, resta sempre la ponytail. Una coda da cavallo, qualunque sia la vostra lunghezza, trasformerà in un batter d’occhio la vostra massa di capelli indomabili in un hairstyle glamour e di tendenza. Anche in questo caso, scegliete se portarla in alto o più in basso. Per un effetto più “studiato” e meno casuale, lasciate dei ciuffetti frontali a incorniciare il viso e avvolgete una ciocca di capelli attorno all’elastico.

Perfetto per quando i capelli sono davvero sporchi e giù di tono, è un classico semi-raccolto. Si realizza davvero in 2 minuti ed è sempre di grande effetto, questo hairstyle sposterà l’attenzione sulla parte posteriore della chioma, in cui creerete due semplici torchon che si uniscono in una coroncina. Per una serata fuori dal comune, impreziosite con qualche perlina o strass.

Un’altra favolosa idea salva-chioma è questa semplicissima acconciatura. Anche quando la piega non è più perfetta, un paio di mollettine che fermano i ciuffi laterali faranno la differenza. Uno stile che sembra imitare quello delle bambine piccole (probabilmente avrete sfoggiato questo look a 5 anni), ma che in un momento cambierà il vostro aspetto. Niente più trascuratezza, guardate che risultato!

Pochi minuti di tempo e una chioma sporca e ribelle a cui porre rimedio? Per fortuna che esistono le trecce! Anche una delle più basiche andrà benissimo, non c’è bisogno di essere delle parrucchiere mancate per sfoggiarne una. L’intreccio vi salverà dall’imbarazzo dei capelli non proprio perfetti, facendovi tornare immediatamente “a posto”. Per renderla ancora più glamour, aggiungete fiocchetti e accessori a non finire! Pronte per sfilare sul red carpet della vita quotidiana a testa alta?