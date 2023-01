Naso troppo lungo? Niente paura! Ti svelo quali sono i tagli di capelli che ti aiuteranno a farlo apparire più piccolo

Un naso troppo lungo può essere mimetizzato con il giusto taglio di capelli. Scopri quali sono quelli da scegliere nel 2023.

Se i naso lungo è da sempre uno dei tuoi più grandi crucci, probabilmente avrai già cercato di nasconderlo in svariati modi. E se stai leggendo qui, forse non sempre il risultato dei tuoi tentativi è stato quello che speravi.

Per fortuna, ci sono metodi meno convenzionali ma davvero efficaci per mimetizzare un naso lungo e che fa sentire a disagio. Il giusto taglio di capelli, ad esempio, può aiutare a portare un certo equilibrio nelle proporzioni del viso, distogliendo lo sguardo dal naso e portandolo altrove. Il tutto per un effetto che conquisterà rapidamente anche te e che ti aiuterà a sentirti più bella senza dover impazzire troppo tra make up e stratagemmi vari.

Quali sono i tagli di capelli da scegliere se hai un naso troppo lungo

Avere un naso importante può causare qualche problema a livello d’immagine, sopratutto se si è sempre desiderato averne uno alla francese. Una situazione che si può comunque risolvere agendo in modi diversi e curando il taglio dei capelli al fine di “mascherarlo”. Un effetto che da oggi potrai ottenere anche se il tuo naso è per lo più troppo lungo. In tal caso, infatti, il taglio da scegliere deve essere ancor più specifico in quanto il fine è quello di non evidenziarne la lunghezza ma di “accorciare” l’immagine attraverso un gioco di proporzioni.

Ma andiamo alla soluzione che attendi sicuramente da troppo. Un naso lungo e, ancor più se aquilino, può essere camuffato scegliendo tagli scalati, asimmetrici e con scalature importanti. I ciuffi, in particolare, aiutano ad alleggerire l’immagine, andando a creare un effetto ottico che impedisce di focalizzare lo sguardo sulla lunghezza del naso.

Al contrario di un taglio dritto che punta l’attenzione proprio sul naso, quello scalato (e ancor meglio se con un ciuffo sfrangiato o scalato e sempre in movimento), aiuta a fissare lo sguardo altrove, e dona leggerezza alla parte centrale del viso. Un risultato che potrai rendere al meglio evitando le righe centrali ed optando, invece, per una laterale, magari a zig zag o in qualche modo irregolare. Inutile dire, che applicare dei colpi di luce in grado di illuminare il viso, di allargarlo e di cambiarne ancora una volta le proporzioni potrà essere un bonus aggiuntivo da non sottovalutare.

Un aspetto che dovresti sicuramente prendere in considerazione al fine di sentirti più bella e in trend con il nuovo anno che punta appunto su colori in grado di farsi notare. Un esempio? Un bel viva magenta da applicare proprio sul ciuffo e con colpi di luce su tutta la chioma.

Insomma, ti basta davvero poco per portare l’attenzione altrui (e anche la tua) su altri particolari del viso come gli occhi o le labbra. E tutto a beneficio del naso che rimarrà dov’è ma senza tutta quell’attenzione che alla fine è per lo più la tua. Ma che senza alcun dubbio, alla lunga, può essere causa di stress.