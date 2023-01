Hai un mento pronunciato? Questo è il taglio che ti aiuterà a nasconderlo e a sentirti più bella che mai!

Per un mento pronunciato, gli stylist suggeriscono un trucco in particolare che aiuta in tutto e per tutto a “nasconderlo”. Scopri di quale si tratta.

Avere un mento pronunciato può rappresentare un grosso problema, sopratutto se si desiderano linee più morbide e meno evidenti. Per fortuna, ci sono diverse astuzie che dal make up alle acconciature, possono fare la differenza. Se anche tu non ami in modo particolare il tuo mento e sogni da sempre di far sì che si noti meno, sarai quindi felice di sapere che gli esperti hanno trovato un trucco che, tra tanti, si rivela il più adatto.

In questo modo potrai godere di capelli con i quali sentirti a tuo agio e da portare con sicurezza, sentendoti sempre al meglio. E tutto grazie ad un trucco che potrai mettere in atto sia con i tagli corti che lunghi.

Il trucco per smussare un mento pronunciato

Se il tuo mento è pronunciato o troppo allungato, probabilmente, il vero problema nel taglio di capelli. Ciò non significa che il tuo mento non sia effettivamente più visibile di altri ma che probabilmente stai portando il taglio di capelli sbagliato. Un problema che potrai evitare mettendo a punto un semplice trucco. Secondo gli esperti, infatti, basta fare in modo che i capelli si fermino all’altezza del mento in modo da incorniciare il viso e cambiare prospettiva.

Attenzione, però, questo non significa necessariamente che dovrai tagliare i capelli all’altezza del mento, anzi. Se vorrai potrai optare per un caschetto, ancor meglio se con una frangia ed uno sfrangiato laterale. Ma, qualora tu preferissi i capelli lunghi, ti basterà scalarli in modo da far sì che una parte si fermi sempre all’altezza del mento. In questo modo, otterrai comunque la tua cornice e l’effetto visivo di un volto con un mento che non attirerà più l’attenzione.

Riassumendo, quindi, in caso di mento pronunciato o lungo, il suggerimento è quello di tagliare i capelli in modo che facciano da cornice al viso e che si fermino esattamente sotto al mento. Ciò andrà bene sia in caso di capelli medi che lunghi, dai quali potrai prendere spunto grazie alle immagini qui sotto. I capelli più corti, invece, potrebbero essere poco adatti a mascherare il tuo problema.

Detto ciò, anche il colore può fare molto. Creare dei colpi di luce all’altezza del viso allargherà l’immagine, cambiando prospettiva e contribuendo a smussare il mento ed ammorbidendo al contempo i lineamenti. Tutti effetti che ti aiuteranno a sentirti al meglio e che ti doneranno un aspetto piacevole e del quale andar fiera.