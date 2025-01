Ci sono dei semplici passaggi da fare per realizzare il contouring più adatto al viso, così da valorizzarlo.

Il contouring è una tecnica di make-up che permette di trasformare il viso, esaltandone alcuni tratti e nascondendo – allo stesso modo – eventuali imperfezioni. Il trucco che potrebbe andare bene per una persona, infatti, non è detto che vada bene per un’altra. Ovviamente, quindi, è importante applicare questa tecnica in base alla morfologia del viso.

Si possono valorizzare dei punti di forza del viso, correggendo altre zone. Che si tratti, quindi, di un viso tondo, ovale, squadrato o a cuore, il contouring può essere la tecnica da applicare per un aspetto impeccabile. Scopriamo di più sul contouring del viso e su come realizzarlo in base alla forma del viso per valorizzarlo.

Il contouring per principianti: lo schema per il viso

Il contouring è una delle tecniche più utilizzate del momento, messa a punto dai migliori make-up artist del mondo, per ridefinire in maniera armonica i volumi del viso grazie a dei giochi di luci e ombre. Ogni forma del viso, infatti, richiede una stesura di chiaro-scuri diversa, a seconda delle geometrie che caratterizzano il volto che si vuole correggere. Ovale, quadrato, allungato, triangolare, tondo: ad ogni forma è stata dedicata una sua tecnica di contouring, per valorizzarne i punti di forza e celare, invece, quelli che evidenziano piccoli difetti.



Grazie al contouring, andremo a illuminare, oppure ombreggiare, le diverse aree del viso e del naso, così da mettere in risalto con i colori chiari le parti del viso che vorremo mettere in risalto, mentre con i colori scuri potremo correggere i piccoli difetti rendendoli meno visibili. Otterremo così un volto più armonioso, valorizzando solo le parti più attraenti, scolpendolo con questo gioco di colori. Il contouring dona al viso quell’aspetto tridimensionale, che può perdere con l’applicazione monocromatica di un solo colore, uniformando ogni parte del viso che sia un punto di forza oppure una parte che vogliamo camuffare.

Contouring facile e veloce per ogni tipo di viso: il tutorial

Per ottenere un contouring perfetto, abbiamo bisogno sia di un prodotto chiaro che di uno scuro. A seconda della manualità e delle esigenze, possiamo fare questo gioco di luci e ombre o con la parte in crema (fondotinta e correttori), o con la parte in polvere (illuminante e terra). La scelta sta a voi! Il consiglio è quello di iniziare il contouring con i prodotti in polvere, in modo che il risultato sia adatto a ogni momento della giornata e anche più semplice da realizzare.



La differenza della realizzazione tra giorno e sera potrà essere dato dalla scelta della pigmentazione del prodotto utilizzato: per il giorno, preferite colori mat, ossia opachi; per la sera potete, invece, optare per prodotti shimmer, ossia contenenti pigmentazioni perlate. A ultimare il tutto, occorre poi aggiungere alle guance un tocco di blush, che sia sui toni del rosa o dell’arancio, in modo da donare all’incarnato un effetto “sano”.

Il contouring adatto al viso triangolare, ovale, allungato, tondo, quadrato

Capito a cosa serve il contouring e di quali prodotti necessitiamo per la sua realizzazione, andiamo a vedere quale tecnica utilizzare in base alla forma del nostro volto.



Contouring viso triangolare : questa forma è caratterizzata da una parte molto ampia (la fronte), per terminare con una parte molto appuntita (il mento). Dovremo, quindi, cercare di “rimpicciolire” leggermente con i colori scuri la parte delle tempie e dare, invece, maggior risalto e ampiezza con i chiari alla metà bassa del viso, ossia alle mascelle.

: questa forma è caratterizzata da una parte molto ampia (la fronte), per terminare con una parte molto appuntita (il mento). Dovremo, quindi, cercare di “rimpicciolire” leggermente con i colori scuri la parte delle tempie e dare, invece, maggior risalto e ampiezza con i chiari alla metà bassa del viso, ossia alle mascelle. Contouring viso ovale : in questo caso, le parti da “oscurare” sono, in forma molto leggera, quelle delle tempie, l’incavo dello zigomo con un taglio “obliquo”, le mascelle e la parte bassa del mento. Andranno, invece, messi in risalto con gli illuminanti l’arcata sopracciliare, lo zigomo alto e l’arco di cupido (quella piccola porzione sopra il cuore delle labbra, subito sotto le narici).

: in questo caso, le parti da “oscurare” sono, in forma molto leggera, quelle delle tempie, l’incavo dello zigomo con un taglio “obliquo”, le mascelle e la parte bassa del mento. Andranno, invece, messi in risalto con gli illuminanti l’arcata sopracciliare, lo zigomo alto e l’arco di cupido (quella piccola porzione sopra il cuore delle labbra, subito sotto le narici). Contouring viso allungato : per dare più armonia a questa tipologia di viso, la prima cosa da fare è segnare con i colori scuri tutto il perimetro della circonferenza del volto. Tempie, zigomi e mascelle andranno, dunque, resi più scurI, in modo da lasciare in evidenza solo la parte centrale del volto e ristabilire i volumi. L’illuminante, infatti, dovrà essere applicato soltanto sull’arcata sopracciliare e sopra il “cuore” delle labbra superiori.

: per dare più armonia a questa tipologia di viso, la prima cosa da fare è segnare con i colori scuri tutto il perimetro della circonferenza del volto. Tempie, zigomi e mascelle andranno, dunque, resi più scurI, in modo da lasciare in evidenza solo la parte centrale del volto e ristabilire i volumi. L’illuminante, infatti, dovrà essere applicato soltanto sull’arcata sopracciliare e sopra il “cuore” delle labbra superiori. Contouring viso tondo : dovremo rendere più “spigoloso” un volto che di spigoloso non ha nulla. Cercheremo, quindi, di creare con le luci e ombre un effetto più “duro”, portando più tridimensionalità alle forme di natura più appiattite. Con gli scuri andremo, quindi, a definire le parti esterne del volto, partendo dalle tempie in maniera obliqua fino agli zigomi, per finire poi con le mascelle e l’incavo del collo. Con l’illuminante, andremo a delineare sempre l’arcata sopracciliare, lo zigomo e la parte frontale del naso.

: dovremo rendere più “spigoloso” un volto che di spigoloso non ha nulla. Cercheremo, quindi, di creare con le luci e ombre un effetto più “duro”, portando più tridimensionalità alle forme di natura più appiattite. Con gli scuri andremo, quindi, a definire le parti esterne del volto, partendo dalle tempie in maniera obliqua fino agli zigomi, per finire poi con le mascelle e l’incavo del collo. Con l’illuminante, andremo a delineare sempre l’arcata sopracciliare, lo zigomo e la parte frontale del naso. Contouring viso quadrato: in questo caso, dovremo nascondere le parti più spigolose del volto, per cercare di renderlo più armonioso e morbido. Avremo, quindi, bisogno di mettere in ombra tutte le parti più “sporgenti” di questa forma geometrica. Il bronzer sarà, quindi, applicato sulle tempie, sull’osso dello zigomo, sulle mascelle e sui lati del naso. Mentre andremo a illuminare l’arcata sopracciliare, lo zigomo e la prominenza del mento.

Ovviamente, ognuno saprà in che punto andrà applicato il bronzer, la parte scura e dove l’illuminante, cioè la parte chiara. Siete pronte a mettervi alla prova? Buon contouring a tutte! Scoprite anche il trucco occhi in base alla forma del viso e quale illuminante scegliere per un make-up naturale.

