Occhi, il trucco migliore in base alla forma del viso

Dagli smokey eye intensi ai look naturali, trova il trucco occhi perfetto per la tua forma del viso e crea un make-up su misura per te.

Il make-up è una forma d’arte che può fare miracoli, specialmente quando si tratta di valorizzare i tratti del viso. Per correggere e riequilibrare la forma del viso per prima cosa si può ricorrere al contouring. Ma anche truccare gli occhi in modo da armonizzare con la forma del viso è un passeggio essenziale per ottenere un beauty look equilibrato e soprattutto per valorizzare al massimo la propria bellezza naturale.

Come adattare il trucco occhi alle diverse forme del viso? Te lo spieghiamo in questo articolo dove ti sveliamo i segreti dei make-up artist che ti aiuteranno a ottenere un risultato impeccabile!

Il trucco occhi per un viso ovale

Un viso dalla forma ovale è considerato l’ideale grazie alle sue proporzioni equilibrate. Per questo tipo di viso funziona bene quasi ogni stile di trucco occhi, ma l’obiettivo principale dovrebbe essere quello di mantenere questa armonia. Gli occhi possono essere truccati sia con un look naturale, che esalta la simmetria, sia con un trucco più intenso, come uno smokey-eyes.

Il segreto? Sfumare bene gli ombretti e non esagerare con i contorni troppo marcati. Un eyeliner sottile e una leggera definizione della piega palpebrale possono aggiungere profondità allo sguardo senza alterare l’equilibrio generale del viso. Per completare il look, passa una generosa dose di mascara sulle ciglia superiori e inferiori. Così riuscirai a mantenere l’equilibrio delle proporzioni.

Allunga e definisci il volto tondo con il trucco giusto

Il viso tondo di solito è caratterizzato da tratti morbidi e guance piene, quindi il trucco occhi ideale, esattamente come il taglio dei capelli per un viso paffuto, deve concentrarsi sull’allungamento e sulla definizione. Il migliore alleato in questo caso è l’eyeliner: una linea che si allunga verso l’esterno, creando una sorta di effetto “occhi da gatta”, può contribuire a dare l’impressione di un viso più allungato.

Anche l’obiettivo degli ombretti deve essere quello di creare un’illusione di maggiore profondità e definizione. Come fare? Inizia con tonalità più scure all’esterno dell’occhio e sfumale verso l’interno con colori più chiari. Questo contrasto aiuta a far sembrare il viso meno pieno e gli occhi più sollevati.

Applica infine abbondante mascara solo sulle ciglia superiori oppure usa delle ciglia finte posizionandole all’estremità esterna degli occhi: aggiungono al look un tocco ancora più sofisticato.

Hai un viso quadrato? Ecco come ammorbidirlo con l’ombretto

Un volto quadrato è caratterizzato da una mascella forte e tratti decisi, dunque il trucco occhi per questa forma di viso dovrebbe mirare ad ammorbidire gli angoli e creare un effetto più arrotondato. Per ottenere questo risultato, l’ombretto dovrebbe essere applicato in modo da creare un effetto graduale.

Utilizza tonalità medie sulla palpebra mobile e sfuma con colori più chiari verso l’arcata sopraccigliare, mantenendo i toni più scuri solo lungo la linea delle ciglia. In questo modo, si evita di accentuare troppo la struttura angolare del viso.

L’eyeliner deve essere morbido e ben sfumato, magari con una leggera codina che si allunga verso l’alto che non sia però troppo netta. Applica un mascara in modo uniforme su tutte le ciglia per dare al volto un aspetto equilibrato e armonioso, senza esagerare con la definizione.

Il trucco occhi per creare pienezza in volto allungato

Chi ha un viso allungato può correggerlo con un trucco occhi che crei l’illusione di maggiore pienezza e larghezza. In questo caso l’ombretto deve essere applicato in modo da accentuare la parte centrale dell’occhio. Tonalità chiare e luminose sono ideali per l’intera palpebra mobile, mentre i colori più scuri devono essere sfumati verso l’esterno, ma senza allungare troppo l’occhio.

Puoi applicare l’eyeliner lungo tutta la linea delle ciglia, sia superiori che inferiori, per dare un senso di completezza e maggiore apertura allo sguardo. Evita però di allungare troppo la codina dell’eyeliner verso l’esterno per non accentuare ulteriormente la lunghezza del viso. E il mascara? Dovresti concentrarti sulla parte centrale delle ciglia superiori in modo da dare maggiore enfasi alla zona centrale degli occhi, creando così un equilibrio perfetto.

Trucco per viso a cuore, come bilanciare la parte superiore

Il viso a cuore è caratterizzato da una fronte ampia e un mento stretto. Il trucco occhi per questo tipo di viso dovrebbe mirare a bilanciare queste caratteristiche, attirando l’attenzione verso la parte inferiore del viso. Una delle tecniche migliori per questo tipo di viso è utilizzare l’eyeliner solo sulla palpebra superiore, creando una linea sottile che segue la forma naturale dell’occhio e si allunga leggermente verso l’esterno.

L’ombretto può essere sfumato in modo da creare un effetto a V invertita, con tonalità più scure sull’angolo esterno e sfumate verso l’alto e l’esterno, per allungare visivamente gli occhi e dare armonia al viso. Mascara abbondante sulle ciglia superiori aiuta a mantenere l’equilibrio, mentre una leggera passata di matita chiara sulla rima interna inferiore può dare un’ulteriore apertura allo sguardo, bilanciando l’intero look.

Il trucco per ammorbidire i contrasti in un viso a diamante

Il viso a diamante, caratterizzato da zigomi ampi e una fronte e un mento più stretti, può essere migliorato con un trucco occhi che ammorbidisca i contrasti e crei un equilibrio tra le diverse aree del viso. In questo caso è importante evitare di usare ombretti molto scuri per non enfatizzare troppo la parte superiore degli zigomi. Si dovrebbe optare piuttosto per tonalità medie e calde, applicate in modo sfumato e diffuso su tutta la palpebra.

Il tratto dell’eyeliner deve essere sottile e sfumato, evitando linee troppo nette che potrebbero accentuare i contorni naturali del viso. Una passata di mascara leggero e ciglia ben pettinate danno un tocco finale di eleganza senza appesantire lo sguardo. Per creare un effetto armonioso può essere utile sfumare l’ombretto anche leggermente verso le tempie, ammorbidendo così i contorni del viso e creando un look che risulta equilibrato e sofisticato.

Come avrai compreso, il segreto sta nell’equilibrio: capire come sfumare, dove applicare le tonalità più scure o più chiare e come utilizzare l’eyeliner e il mascara per creare un look che sia non solo bello, ma perfettamente in sintonia con la tua forma del viso. Ricorda sempre che il trucco è uno strumento per esprimere te stessa, quindi sperimenta, divertiti e scopri cosa funziona meglio per te!