Contouring e Highlighting possono essere realizzati grazie a dei trucchi, facilmente e velocemente come una vera make-up artist.

Contouring e Highlighting sono due tecniche di make-up che, se vengono utilizzate in modo corretto, possono trasformare il viso in pochi minuti, donando luminosità, profondità e definizione. Si tratta di due metodi che vengono utilizzati da truccatori professionisti e star e che, oggi, possono essere utilizzati da tutti.

Contouring e Highlighting consistono, essenzialmente, nel creare un gioco di luci e ombre, che mira a camuffare i difetti del volto, dare tridimensionalità al viso e mettere in evidenza i punti forti. L’effetto si ottiene grazie alla sapiente stesura con un pennellino, di due diverse tonalità di fondotinta, correttore e terra. Scopriamo i trucchi di Contouring e Highlighting che trasformeranno il tuo viso in pochi minuti.

Contouring e Highlighting per principianti facile e veloce

Se stai muovendo i tuoi primi passi nel mondo del Contouring e dell’Highlighting, sappi che non occorre essere delle make-up artist per ottenere dei risultati sorprendenti. Ovviamente, bisogna usare il trucco nei punti giusti del viso, così da ottenere i risultati sperati. Per quanto riguarda il Contouring, l’obiettivo è quello di creare delle ombre che possano definire la struttura: scegli, quindi, una polvere o una crema di tonalità più scura rispetto al colore della tua pelle. Applica, quindi, il prodotto lungo i lati del naso, sotto gli zigomi, lungo la linea della mascella e sulle tempie. Ovviamente, cerca di sfumare per ottenere un effetto naturale.



L’Highlighting serve, invece, a illuminare le zone che si desidera far risaltare. Scegli un prodotto – in crema o liquido – che sia luminoso e che si possa fondere, facilmente, con la pelle. Anche in questo caso, applica sugli zigomi, sotto l’arcata sopracciliare, sull’arco di Cupido, sul naso e sulla zona centrale della fronte. Si tratta delle zone che, in poche parole, catturano la luce, donando un aspetto radioso e fresco al viso. Il consiglio è quello di usare prodotti in polvere e applicarli con un pennello a ventaglio per l’Highlighting e angolato per il Contouring. Per un finish più luminoso e definito, opta per dei prodotti in crema.

Come applicare il Contouring e l’Highlighting in base alla forma del viso

Chi ha un viso tondo può stendere l’illuminante al centro della fronte e sul mento, nella parte dell’orbicolare occhio inferiore fino alla parte superiore degli zigomi. Con la mano, puoi toccare l’osso dello zigomo ed è proprio fino all’apice di questo che devi stendere l’illuminante. Stendi il prodotto più scuro sulla mascella fino alla parte sotto del mento. Chi ha un viso lungo deve scurire l’attaccatura dei capelli, sfumando bene fino alle tempie portando la sfumatura verso l’interno del viso. Senza, però, enfatizzare troppo la parte sottostante dello zigomo, poiché non si vuole scolpire ma rimpolpare il viso. Passa poi a scurire la mascella.



Chi ha un viso triangolare deve stendere il prodotto per il Contouring sulle tempie, sfumando verso il basso e usando l’illuminante per neutralizzare ed enfatizzare quei tratti un po’ troppo scolpiti (mento e parte sotto dello zigomo). Insomma, si tratta di semplici passaggi che anche chi è un principiante può eseguire abbastanza facilmente in pochi minuti. Ovviamente, non dimenticare di sperimentare e divertirti anche in base alle tue preferenze. Scopri anche come realizzare il contouring viso in base alla forma del viso e che illuminante scegliere per un make-up naturale.