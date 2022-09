Look over 40 in ufficio: ecco cosa indossare per essere sempre chic!

Vuoi un look chic per te che sei una over 40 adatto alle giornate in ufficio ma non sai da dove iniziare? Sei sulla guida di stile giusta! Scopri qui su CheDonna come realizzare gli outfit migliori che valorizzino la tua fisicità!

Nella moda non esistono barriere! Se esiste una regola reale nel fashion è questa, e dice che tutti possiamo indossare ciò che più ci piace e che ci faccia sentire a nostro agio. Ma quando si tratta del luogo di lavoro non possiamo indossare tutto quello che vogliamo. Dobbiamo essere eleganti, formali, senza mai dimenticare il fashion. E come realizzare un look che racchiuda queste caratteristiche? Scopriamolo insieme!

Possiamo dire chiaramente che tutte noi spendiamo la maggior parte della nostra giornata sul luogo di lavoro. E una volta fuori dall’ufficio siamo spesso piene di impegni che difficilmente passiamo a casa a cambiare look. Per questo motivo ciò che indossiamo la mattina per andare a lavoro è molto importante, perché sarà il look che indosseremo per tutto il giorno e che ci deve far sentire a nostro agio e bellissime!

Spesso però non è così, soprattutto in vista delle stagioni fredde. Ogni mattina scegliamo il look da indossare pensando alla praticità di questo, e accantoniamo il lato fashion!

Errore madornale! Dobbiamo sempre sentirci al top con gli outfit che indossiamo. Quindi questi devono essere pratici, sicuramente, ma anche al passo con le tendenze!

Come fare? Ad esempio, come realizzare dei look perfetti per noi over 40 da indossare per l’ufficio? Scopriamolo insieme!

Look over 40: in ufficio o in città non puoi non indossare questi outfit super chic!

Il segreto per realizzare un look perfetto è quello di mescolare sempre gli stili. Mai capi troppo classici o troppo sportivi in un unico outfit. Cercate sempre di utilizzare capi di stili diversi per formare un look trendy e unico!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali look dobbiamo indossare per essere chic in ufficio:

giacca e jeans largo: la giacca è in assoluto il capo più comodo ed elegante che esiste. Ma se abbinata ad un jeans morbido la nostra giacca prenderà una connotazione più sportiva e meno classica. Chiudete il total look con una t-shirt tinta unita e un mocassino. Super trendy!

la giacca è in assoluto il capo più comodo ed elegante che esiste. Ma se abbinata ad un jeans morbido la nostra giacca prenderà una connotazione più sportiva e meno classica. Chiudete il total look con una t-shirt tinta unita e un mocassino. Super trendy! completo monocolore: giacca e pantalone di un unico colore, ma delle tonalità moda! Scegliete toni come l’azzurro polvere o il panna, abbinate sotto una camicia bianca e una sneakers. Sarete eleganti ma al passo con le tendenze! A proposito, I tuoi outfit ti annoiano? Trasformali così e rendili speciali!

Adesso che conoscete tutti i segreti del fashion non vi resta che realizzare il vostro look unico e super trendy! Sarete bellissime!