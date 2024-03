Etro, la storica maison di moda italiana, ha annunciato la nomina dell’attore e cantante cinese Ren Jialun come nuovo global brand ambassador

L’attore cinese Ren Jialun, 34 anni, già entrato a far parte della famiglia Etro nel 2022, ha da subito dimostrato una profonda affinità con i valori del brand, basati sull’heritage e sullo stretto legame con l’artigianalità.

Noto per la sua raffinatezza e la sua passione per la moda, Ren Jialun, rappresenta perfettamente l’essenza del marchio Etro. Il suo stile, capace di combinare eleganza senza tempo e modernità con un tocco di personalità, lo rende un’icona di stile per la generazione moderna.

Ren Jialun nuovo global brand ambassador di Etro

“Siamo entusiasti di avere Ren Jialun come Global Brand Ambassador”, ha dichiarato Veronica Etro, direttrice creativa della maison. “La sua dedizione all’arte e la sua naturale eleganza lo rendono l’interprete perfetto del nostro stile. Siamo certi che questo sodalizio porterà a grandi successi”.

La scelta di Ren Jialun come Global Brand Ambassador rappresenta anche un importante passo avanti per Etro nel processo di internazionalizzazione del brand. La sua fama in Cina e nel resto dell’Asia contribuirà a far conoscere l’eccellenza della moda italiana a un pubblico ancora più ampio.

Con la sua nomina a Global Brand Ambassador, l’attore è pronto a scrivere un nuovo capitolo insieme a Etro. Un futuro ricco di sfide e di successi, all’insegna di una moda raffinata e senza tempo.

Chi è il nuovo ambassador Etro: la carriera

Popolarissimo in Cina e in Asia, il nuovo global ambassador Etro è seguito su Instagram da quasi 700.000 followers. È nato a nato Ren Guochao l’11 aprile 1989, dunque a breve compirà 35 anni. È un attore versatile, ed è conosciuto e per i suoi ruoli in diverse serie TV di successo, tra cui “Under The Power”, “Forever and Ever” e “One and Only”.

I suoi esordi risalgono al 2014 quando ha debuttato con la serie TV “Detective Dee”. La fama internazionale è arrivata tre anni dopo, quando ha recitato nel drama storico “The Glory of Tang Dynasty”. Ha recitato inoltre in diversi generi di drama, tra cui wuxia, fantasy, romance e spy.

Oltre ad essere un attore molto apprezzato e ad aver vinto numerosi premi per la sua recitazione, tra cui il “Best Actor Award” al China TV Golden Eagle Award, Ren è anche un cantante di successo. Ha all’attivo diversi album e singoli pubblicati tra il 2017 e il 2022.

Ren Jialun, vita privata e curiosità

Il vero nome dell’attore e cantante è Ren Guochao, ma è conosciuto anche come Allen Ren, e il suo soprannome è Lun. È sposato dal 2016 con una ragazza di nome Nie Huan dalla quale nel febbraio 2018 ha avuto un figlio.

L’artista è anche un grande appassionato di sport, in particolare di tennis da tavolo, del quale è stato un giocatore professionista, e di badminton.

Ama cimentarsi al pianoforte e alla chitarra, è il suo idolo è Michael Jackson.