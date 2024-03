Sorpresa sul red carpet degli Oscar 2024! Vanessa Hudgens ha rivelato di essere incinta del suo primo figlio

La star di “High School Musical” Vanessa Hudgens ha fatto il suo debutto sul red carpet degli Oscar 2024. Visibilmente raggiante, ha accarezzato il pancione mentre posava per i fotografi e ha rilasciato interviste.

La cantante e attrice ha sfilato con il pancione fasciato in un black dress a sirena e con la coda. Un modello realizzato per lei da Vera Wang, che mette in risalto le sue nuove curve. Ad impreziosire il look gioielli in diamanti di Chopard.

Vanessa Hudgens è incinta

L’attrice e Cole Tucker si sono sposati a dicembre 2023 in un matrimonio da sogno nella giungla a Tulum, in Messico. La coppia, solitamente molto riservata, non ha potuto nascondere la sua gioia di fronte a questa nuova avventura.

La loro relazione è iniziata durante la pandemia, quando si sono incontrati in una chiamata di gruppo di meditazione su Zoom. Vanessa Hudgens aveva chiuso la precedente relazione con Austin Butler, durata quasi otto anni, nel gennaio 2020.

L’attrice ha confessato di essere stata lei a fare la prima mossa, e da allora lei e Cole sono inseparabili. La coppia non ha ancora annunciato la data del parto, ma si sta preparando ad accogliere il primogenito. Non c’è dubbio che saranno genitori fantastici, e che il loro bambino sarà circondato da amore e affetto.

La notizia della gravidanza dell’attrice ha fatto rapidamente il giro del web. Fan e celebrities che si sono congratulati con la coppia. La star ha pubblicato una foto del suo pancione su Instagram ed ha dichiarato: “Non potremmo essere più felici”.

Vanessa Hudgens: biografia, carriera e vita privata

Attrice, ma anche cantante e ballerina, la Hudgens è nata il 14 dicembre 1988 a Salinas in California. Ha origini filippine, cinesi, spagnole e irlandesi. Vanessa ha iniziato la sua carriera da bambina, partecipando a produzioni teatrali e spot pubblicitari. Ha raggiunto la fama internazionale nel 2006 con il ruolo di Gabriella Montez in High School Musical, film Disney per la televisione che ha avuto un enorme successo. Ha recitato in tutti i successivi sequel della serie.

Come attrice ha vinto numerosi premi, tra cui Teen Choice Awards, Nickelodeon Kids’ Choice Awards e Radio Disney Music Awards. Ha poi recitato in diversi film di successo, tra cui Spring Breakers, Bandslam, Journey 2: The Mysterious Island, Beastly e Sucker Punch.

Per quanto riguarda la carriera da cantante, Vanessa Hudgens ha pubblicato due album in studio, V (2006) e Identified (2008), ed ha recitato in diversi musical televisivi, tra cui Grease: Live e Rent: Live.

Le sue attività non si limitano solo al mondo dello spettacolo. Vanessa infatti è anche un’imprenditrice: ha una linea di abbigliamento chiamata V by Vanessa Hudgens e nel 2021, insieme a Madison Beer, ha lanciato la linea skincare “Know Beauty”.

Sul fronte della vita privata, Vanessa Hudgens ha avuto una relazione con il collega Zac Efron dal 2005 al 2010. Dal 2011 al 2020 è stata fidanzata con l’attore Austin Butler. Dal dicembre 2020 è legata al giocatore di baseball Cole Tucker, con cui si è sposata nel dicembre 2023 e dal quale ora aspetta il suo primo bambino.

La 35enne attrice è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. La maternità sarà sicuramente un’esperienza che la cambierà per sempre, e non vediamo l’ora di vedere come crescerà la sua famiglia. Auguri a Vanessa e Cole per questa nuova avventura!