Arriva la primavera, è il momento di aggiornare anche la nostra collezione di intimo: vi diamo alcune idee e suggerimenti

Rinnovare il guardaroba in vista della primavera è sempre una buona idea: anche la nostra collezione di intimo ha bisogno di essere aggiornata.

Sta per arrivare la primavera ed è il momento di rinnovare il guardaroba: il cambio di stagione non riguarda soltanto indumenti pesanti da riporre negli armadi, per tirare fuori abiti più leggeri, ma questo è il momento adatto per aggiornare anche la tua collezione di lingerie, collant e altro ancora. La primavera è il momento perfetto per introdurre fantasie vivaci e stampe floreali.

Anche i colori cambiano: le nostre preferenze vanno verso tonalità pastello come rosa, lilla, azzurro e giallo. Un’altra scelta importante e ben ponderata riguarda i tessuti, che sicuramente sono più freschi rispetto a quelli che utilizziamo tra l’autunno e l’inverno. La primavera è così un trionfo di pizzo e seta, tessuti leggeri e più trasparenti.

I colori della primavera anche nella nostra collezione di intimo

Per aggiungere un tocco di stile al nostro outfit primaverile, collant, body, reggiseno e culotte vanno dunque selezionati con cura tra una vasta gamma di colori e stili: per tale ragione, Dim, azienda leader nel settore della lingerie e dell’intimo, ha proprio quello che fa al caso nostro. Con oltre 70 anni di storia, l’azienda fondata da Bernard Giberstein è in grado di rispondere a ogni tipo di esigenza e in ogni stagione.

Nella biancheria che utilizziamo ogni giorno, infatti, non può mancare quel tocco di classe e femminilità, che un’azienda leader nel settore riesce a garantire a ogni donna e per ogni età. Del resto, quanto romanticismo troviamo in merletti, fiocchi o ricami floreali, che trionfano nell’intimo femminile in primavera?

Tutto il comfort del reggiseno nei mesi primaverili, scegli quello più comodo

Va detto che in tante in primavera o comunque con l’arrivo del caldo, iniziano a perdere l’abitudine di indossare il reggiseno o cercano le tipologie che possono risultare più comode: bisogna dunque sapersi orientare tra una vastità di scelte e senza dubbio alcuno la tipologia più comoda per la stagione primaverile è il reggiseno a triangolo.

Anche in questo caso, colori e fantasie non mancano, così come quando parliamo di reggiseno senza ferretto. Si tratta di una tipologia che offre un comfort che i reggiseno col ferretto non hanno. In primo luogo, si adattano alle forme del corpo e in secondo luogo non provocano fastidi come un prurito all’altezza dei ganci, che magari col caldo può anche acuirsi.

Insomma, i reggiseno senza ferretto sono più comodi e naturali, ma offrono meno sostegno e sollevamento, che invece è garantito dal ferretto. Attenzione però: modelli e tessuti più avanzati, oggi come oggi, permettono un maggiore sostegno anche in mancanza di ferretto e questo è un punto in più da tenere sotto controllo al momento di scegliere.

Pigiami e intimo, la loro importanza anche per uomini e bambini

Chiaramente, anche uomini e bambini vogliono la loro parte e Dim è pronta a soddisfare questa tipologia di esigenze: con le temperature in aumento, indossare tessuti di pigiami e intimo leggeri e traspiranti riveste un’importanza fondamentale per tutti. La pelle deve traspirare e questi indumenti devono offrire una certa regolazione termica.

Inoltre, è di fondamentale importanza indossare pigiami in materiali ipoallergenici, ricordando che la primavera è anche la stagione delle allergie. A un benessere generale per uomini e bambini, va unito il comfort nelle ore notturne, quindi pigiami che contribuiscano a un giusto riposo, oltre che colori adeguati alla stagione.

Tutte esigenze alle quali risponde l’azienda francese, con una vasta gamma composta da centinaia di prodotti, a prezzi davvero competitivi e con la possibilità di sfruttare le promozioni che di volta in volta vengono messe in primo piano sul sito web ufficiale del noto marchio.