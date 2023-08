Ex stella di Uomini e Donne posa in bikini: fisico snello e asciutto per la dama del trono over

Ex stella di Uomini e Donne si mostra per la prima volta in bikini sfoggiando un fisico snello e in perfetta forma: il video è virale.

Mostrarsi per la prima volta in bikini a 60 anni sfoggiando un fisico asciutto e snello e lasciare i fans senza parole. E’ quanto ha deciso di fare un’ex protagonista di Uomini e Donne, stella assoluta della trasmissione che, dopo aver chiuso un capitolo importante della propria vita e averne aperto un altro, ha deciso di regalare ai propri followers un’immagine inedita di se.

Il video pubblicato su Instagram è diventato così virale e, per l’ex stella del programma di Maria De Filippi è arrivata una pioggia di like e commenti positivi.

Da Uomini e Donne al bikini: ecco perché l’ex dama del trono over ha deciso di mostrarsi in costume ai fan

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne che ha spiazzato i fan è una delle più amate delle ultime stagioni. All’interno della trasmissione di Maria De Filippi si è subito fatta notare per la sua classe ed eleganza, ma anche per i battibecchi con Gemma Galgani. La sua avventura nel programma è finita nel momento in cui ha trovato l’amore. Un amore che è stato coronato con il matrimonio che, però, è finito dopo poco meno di un anno. Lei è Isabella Ricci e, dopo l’addio a Fabio Mantovani, ha deciso di ripartire da se stessa.

Su Instagram, bellissima e serena, Isabella Ricci posa per la prima volta in bikini. Un costume semplice, total black per l’ex dama del trono over che, nel video, spiega anche le motivazioni che l’hanno spinta a mostrarsi per la prima volta sui social in costume.

“Avevo sempre pensato di fare una foto in costume da bagno, ma poi mi aspettavo commenti… Adesso ho deciso che è il momento di farlo senza porsi alcun problema. Sono orgogliosa di come sono, sono orgogliosa della mia età , sono orgogliosa anche di tutta la pelle che cade e dei miei difetti”, scrive Isabella.

L’ex protagonista del trono over che, a settembre, potrebbe tornare nel parterre di Uomini e Donne in primis per un confronto con Fabio Mantovani e poi, eventualmente, per ricominciare a cercare l’amore, ha poi lanciato un messaggio importante a tutte le donne. “Guardatevi sempre allo specchio con amore e fate un sorriso dedicato a voi, tutti i giorni. Un bacione amiche e siate sempre soddisfatte e consapevoli del vostro valore. Sempre”.