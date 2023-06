Uomini e Donne, la coppia scoppia: “Ho chiesto io la separazione”

Anno da dimenticare per Uomini e Donne: scoppia un’altra coppia e a chiedere la separazione è stata proprio lei.

Per Uomini e Donne non è stata una stagione semplice. Delle coppie che si sono formate nella stagione che si è conclusa lo scorso maggio ne sopravvive solo una ovvero quella formata da Alessio Corvino e Lavinia Mauro. Si sono, invece, detti addio Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli, Luca Daffrè e Alessandra Somensi e, infine, Federico Nicotera e Carola Carpanelli che, pur non avendo annunciato la rottura definitiva, stanno attraversando un periodo difficile e, da giorni, sono distanti.

Anche per le coppie che si sono formate nelle scorse stagioni, però, non è assolutamente un periodo tranquillo. In particolare, una coppia ha annunciato l’addio dopo aver fatto sognare tutti i fan del programma di Maria De Filippi con quella che sembrava una vera e propria favola d’amore.

La separazione dopo il matrimonio per la coppia di Uomini e Donne

Tra le coppie più amate nate negli ultimi anni nello studio di Uomini e Donne c’è sicuramente quella formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani. La coppia, dopo essersi conosciuta nel dating show di canale 5, lo scorso anno è convolata a nozze coronando un sogno d’amore, ma dopo 12 mesi, quel sogno è finito. Dopo aver annunciato sui social la fine del matrimonio, Isabella Ricci ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Fanpage aggiungendo dettagli ad una decisione presa personalmente dall’ex dama del trono over.

“Stavamo insieme da un anno e due mesi. Il 19 gennaio è cambiato lo scenario improvvisamente. Il grande rispetto che nutro per me stessa, mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali“, le parole di Isabella. “È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me. La situazione è stata complessa sin da metà gennaio, intorno al 19. E oggi, a poche settimane da una separazione che ho richiesto io, è naturale che io sia amareggiata perché un intero progetto di vita, in cui credevo fortemente, è andato in fumo“, ha aggiunto Isabella.

Isabella, tuttavia, non ha voluto rivelare i motivi che hanno portato alla rottura preferendo tenere per se i dettagli si una cosa così delicata.