Paolo Bonolis distrutto: ecco tutta la verità sulla fine del matrimonio con Sonia Bruganelli

Il conduttore sembra non ancora essersi arreso alla fine del suo matrimonio con l’opinionista del Grande Fratello.

Non sono passati molti giorni dall’annuncio che ha spiazzato i fan, quello relativo alla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due stavano insieme da venticinque anni e a maggior ragione nessuno aveva intravisto una possibile crisi coniugale, tramutata in una vera e propria separazione. Quando si sono incontrati per la prima volta Bonolis era già un conduttore affermato mentre la sua ex moglie era da poco entrata nel mondo dello spettacolo con alcune brevi esperienze televisive.

Nonostante la differenza di età, lui trentasei e lei ventitré, si innamorano alla follia e alcuni anni più tardi, nel 2002 la coppia ufficializza l’unione con un memorabile matrimonio. Due anni più tardi nasce il primogenito Davide, seguito dalle sorelle Adele e Silvia. Paolo condivide anche due figli con la sua prima moglie, la psicologa americana Dianne Zoeller, Stefano e Martina, che pochi mesi fa lo hanno reso nonno per la prima volta.

L’annuncio della separazione tra i due è stato dunque un vero fulmine a ciel sereno, che ha lasciato a bocca aperta i fan. Ma nelle ultime ore sono venuti a galla alcuni dettagli sulla storia che lega i due e suoi sentimenti che entrambi provano. Scopriamo insieme i dettagli.

La storia è finita?

La separazione è stata ufficializzata solamente alcuni giorni fa ma la coppia è finita ancora una nel mirino del gossip. Nonostante la situazione, Sonia e Paolo hanno rilasciato un’intervista congiunta a oggi chiarendo che tra di loro c’è un rapporto di rispetto e fiducia. Ma ci hanno tenuto a confutare la voci che stavano circolando su un presunto tradimento del conduttore, che avrebbe portato alla separazione. In realtà questo non è vero, anzi quest’ultimo avrebbe lottato con tutte le sue forze per non far terminare la relazione.

Infatti, sembra che Bonolis provi ancora dei forti sentimenti verso la Bruganelli, anche se la donna non ricambia. Il rapporto, secondo sempre il settimanale, ha cominciato a cambiare a seguito della morte del padre dell’opinionista, che ha cominciato a confidarsi proprio nel marito, il quale piano piano ha assunto più il ruolo di amico e confidente che di partner.

Questo l’ha spinta a fare il grande passo e a chiedere la separazione. La coppia però sembra che stia andando d’amore e d’accordo. Qualche giorno fa sono stati visti in un ristorante della Capitale a cenare in compagnia di amici, tutti sorridenti e spensierati. Però questa potrebbe essere solo una facciata. Infatti secondo le voci che stanno circolando Bonolis starebbe ancora soffrendo molto per la fine del suo matrimonio, ma chissà se in futuro entrambi riusciranno a tornare sui propri passi e ritrovare quella passione che li ha fatti innamorare più di venticinque anni fa?