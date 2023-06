Come abbinare luci, pareti e mobili: se fai queste scelte non sbagli mai

Quante volte, anche a casa degli altri, abbiamo notato che i mobili non sono ben illuminati e le pareti stonano? Da noi possiamo usare questi trucchi

Scegliere le luci giuste da abbinare ad ogni ambiente per dare risalto ai mobili e alle pareti? Anche per questo serve un trucco e non è necessario avere fatto corsi di design. Tutto quello che conta è rispettare alcune regola di base e sicuramente il risultato sarà ottimo.

Il primo criterio è scegliere un colore base al quale poi abbinare il resto delle tinte. Il consiglio per partire con ilo piede giusto? Il colore delle pareti e del soffitto è quello domina all’interno di una stanza. Invece i mobili ma anche le luci devono servono per completarlo.

Come muoversi quindi? Nella zona giorno, intesa come cucina e salotto, bisogna scegliere colori più accesi mentre nelle camere da letto, non solo dei bambini, sono preferibili colori pastello che hanno anche una funzione rilassante la sera e la notte.

In generale la scelta di un certo colore abbinato ad un particolare mobile e ad una particolare luce riesce a dare prospettive diverse ad un ambiente. Può aiutare a renderlo più spazioso di quello che non sia in realtà, mentre pareti e soffitti scuri danno l’idea di un ambiente più chiuso.

Molto importante è l’illuminazione che si abbina alle tonalità presenti nell’ambiente. Quando l’illuminazione è naturale, la parete della finestra deve avere una tonalità chiara per evitare contrasti netti fra colore e luce esterna. Inoltre la parete di fronte alla fonte di luce deve essere chiara, per evitare contrasti e per riuscire a diffondere la luce in tutto l’ambiente.

Se invece l’illuminazione arriva da luci fluorescenti, con tonalità fredde, per le pareti e i mobili dobbiamo scegliere colori caldi. Quando abbiamo luci ad incandescenza, che forniscono un tono caldo, meglio scegliere colori freddi sia per le pareti che per i mobili.

Come abbinare luci, pareti e mobili: le tinte più facili e quelle più glamour

Una regola furba è quella di accostare le pareti e i soffitti chiari chiare sia mobili in legno di qualsiasi tonalità ma anche a mobili laccati in stile contemporaneo. Il bianco per le pareti è il colore neutro per eccellenza, anche nelle sue tonalità come il ghiaccio o il crema. Si adatta ad ogni tipo di arredamento abbinandosi con tutti i colori.

Il grigio invece nelle sue varianti calde e fredde può essere accostato con facilità all’arredamento moderno e a colori vivi come l’azzurro, il rosa e il verde. Il nero sulle pareti e sui soffitti si utilizza meno, ma può essere abbinato con mobili e luci color argento, oro, ma anche rosa e viola.

Il giallo è un colore molto vivo, adatto ad ambienti vissuti di giorno come la cucina e il soggiorno. Abbiniamolo all’arredamento in legno o in laccato bianco ma anche a luci moderne in blu, nero e verde. Il blu è adatto per la camera da letto e rende al meglio con mobili e luci bianche, mentre il verde è ideale se abbinato a tutte le tonalità del rosso, del blu, del marrone e del rosa e.

Il rosso va sempre di moda e ravviva ogni ambiente soprattutto se abbinato al bianco, al blu, al verde ma anche più semplicemente ad un arredamento tutto bianco o tutto nero.