Il trucco per conservare le tue bevande fresche fuori casa rivoluzionerà la tua estate

Esiste un trucco che ti permette di mantenere le tue bevande fredde anche senza frigo e borse frigo.

Con l’arrivo del caldo le bevande fresche sembrano essere molto gradite, il problema è che spesso quando siamo fuori di casa non abbiamo modo di raffreddarle. In realtà, esiste un trucco che ti permette di avere una bevanda fresca e combattere il caldo anche in spiaggia o in piscina e senza refrigeratore.

Nulla ti disseta di più di una bibita fresca in estate? Se non hai un frigorifero a portata di mano e sei fuori casa, fortunatamente non dovrai rinunciare a questo piacere. È possibile mantenere le tue bevande fresche a lungo grazie ad un trucco formidabile che sicuramente userai per tutta l’estate e abbiamo anche un suggerimento che ti permette di rinfrescare velocemente le bibite che hai dimenticato di mettere in frigo.

Ecco come mantenere una bevanda fresca a lungo fuori dal frigo

Il caldo è arrivato ed è sempre più torrido. Con le temperature che salgono non c’è niente di meglio di una bibita fresca per refrigerarsi. Per mantenere le nostre bevande sempre fresche le conserviamo in frigorifero ma può capitare di aver dimenticato di metterle in fresco ed è qui che tornerà utilissimo il primo trucco che stiamo per suggerirti.

Basterà armarti di cubetti di ghiaccio se ti sei dimenticato di mettere le bevande in fresco. Versa i cubetti di ghiaccio in una grande ciotola e aggiungi acqua fredda e un cucchiaino di sale. Grazie a questo trucchetto le tue bevande si raffredderanno molto velocemente. Basteranno solo 5 minuti e la spiegazione di questo fenomeno è sorprendentemente semplice: il sale a contatto con il ghiaccio tende a scioglierlo, il ghiaccio si scioglierà velocemente e altrettanto velocemente abbasserà la temperatura dell’acqua rinfrescando ciò che vi è stato messo dentro.

Ora che sai come raffreddare velocemente una bevanda in casa, ti sveliamo anche il trucco per conservare le bevande fredde quando sei fuori dalla tua abitazione. Solitamente durante la stagione estiva trascorriamo del tempo all’aperto, asd esempio al mare o in montagna o anche in piscina. Per conservare fresche le nostre bevande utilizziamo delle borse frigo all’interno delle quali mettiamo degli appositi cubi di ghiaccio. Questi cubetti però tendono a sciogliersi rapidamente quando fa caldo, per questo ti consigliamo un metodo alternativo. Per approfittare di questo trucchetto ti servirà una fonte di acqua fredda nelle vicinanze. Ti basterà avvolgere le tue bevande in un panno di cotone e versare su di esse l’acqua della corrente.

Un altro trucco consiste nell’immergere un giornale in acqua e ricoprire completamente la bottiglia o la lattina. Basterà poi lasciare questi contenitori all’ombra per farli restare freschi.

In alternativa puoi avvolgere le tue bevande in un panno e sfruttare il condizionatore del tuo mezzo di trasporto. Se sei in viaggio in treno o in macchina basterà posizionare le bevande accanto alla bocchetta dell’aria fredda.

Come vedi con un pò di astuzia potrai rinfrescarti velocemente quest’estate e goderti il piacere di una bibita fresca in ogni occasione, ricordati di mettere in pratica questi preziosi suggerimenti.