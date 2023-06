Victoria De Angelis, la foto inondata di commenti: tutti contro di lui

La bassista romana è finita nuovamente al centro del gossip, ma stavolta gli utenti si sono scagliati su un altro celebre vip.

Victoria De Angelis non smette di far parlare di sé anche se stavolta a causare il putiferio mediatico non è stata lei, bensì un commento di un celebre cantante pubblicato su uno dei suoi scatti Instagram. Tutto è cominciato qualche giorno fa quando la bassista insieme agli altri membri della band si sono recati in Spagna, per trascorrere alcuni giorni di vacanza e per esibirsi in un noto Festival del Paese.

La band infatti è reduce dal suo primo tour internazionale, che ha portato i quattro ragazzi in giro per il mondo. Partito dagli Stati Uniti d’America, dove ormai la loro notorietà è alle stelle, sono poi approdati in Europa con i loro concerto super accattivanti e unici nel loro genere, così come lo è del resto la loro musica, che ha fin da subito conquistato il cuore di milioni di persone.

Tutto questo è stato possibile grazie alla loro partecipazione all’Eurovision Song Contest, dove si sono esibiti con il brano Zitti e Buoni, lo stesso che ha permesso ai Maneskin di aggiudicarsi la vittoria. Infatti con il primo posto ottenuto al Festival di Sanremo, la band ha avuto la possibilità di partecipare di diritto al noto evento musicale, dove ogni paese viene rappresentato da un artista.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan erano già abbastanza noti in Italia a seguito della loro partecipazione a X Factor, ma l’Eurovision ha fatto decollare definitivamente la loro carriera, portandola a livelli mai visti, almeno da degli artisti italiani. Tutto ciò è accaduto negli ultimi due anni e ora i Maneskin sono pronti per il secondo tour mondiale, che dovrebbe partire dopo l’estate.

Il commento della discordia

Nel corso degli anni i fan hanno avuto la possibilità di conoscere meglio i quattro artisti, soprattutto Victoria, l’unica donna della band e la più attiva sui social. Proprio qui la ventitreenne è solita condividere scatti accattivanti e sensuali, come l’ultimo condiviso sul suo profilo, dove si mostra in tutto il suo fascino con un bikini verde. Un look che non stupisce decisamente i fan visto che in passato ha condiviso foto molto più osé.

Ma stavolta l’immagine ha ricevuto l’attenzione di un volto noto dello spettacolo, e in particolar modo della musica. Si tratta di Vasco Rossi, che ha deciso di lasciare il seguente commento, poi cancellato: “Slurp“, riferendosi probabilmente al look sfoggiato della stessa Victoria. Le critiche però non sono mancate. Molti utenti infatti hanno provato sdegno nei confronti del commento del cantante considerata soprattutto la differenza di età che c’è tra i due. Ancora però Vasco non ha replicato alle polemiche. Chissà se si deciderà a farlo nei prossimi giorni? Noi saremo qui per raccontarvelo.