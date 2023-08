Anticipazioni Uomini e Donne: sul trono arriva l’ex corteggiatrice con un cambio look che spiazza

Anticipazioni Uomini e Donne: chi è la nuova tronista? Secondo i rumors, arriva l’ex corteggiatrice che ha spiazzato tutti con un cambio look.

Chi è la nuova tronista di Uomini e Donne? Le registrazioni delle puntate della nuova stagione del programma di Maria De Filippi, come svela Lorenzo Pugnaloni, cominceranno gli ultimi giorni di agosto. La messa in onda della prima puntata, invece, è prevista per lunedì 11 settembre. Per scoprire i nomi dei nuovi tronisti che proveranno a cercare l’amore sperando in un epilogo diverso da quello che hanno avuto alcune coppie della scorsa stagione come Federico Nicotera e Carola Carpanelli o Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, sarà necessario aspettare ancora qualche settimana.

Tuttavia, sul web, sono tanti i rumors intorno ai nomi dei probabili tronisti tra i quali potrebbe esserci anche una corteggiatrice della scorsa edizione che, dopo aver concluso il proprio percorso con una delusione, ha deciso di sorprendere tutti con un clamoroso nuovo look.

Anticipazioni Uomini e Donne: sul trono arriva Alice Barisciani con un nuovo look?

Il nome in pole per il trono rosa della prossima stagione di Uomini e Donne è quello di Alice Barisciani che, nella scorsa stagione del dating show di canale 5, ha corteggiato Federico Nicotera. Quest’ultimo, però, il giorno della scelta, le ha preferito Carola Carpanelli con cui, tuttavia, la storia è fintia dopo pochi mesi. Ufficialmente single, Alice Barisciani rappresenta il nome più gettonato.

Durante la sua esperienza da corteggiatrice, si è fatta conoscere per il suo carattere dolce e pacato. Dopo aver concluso il proprio percorso da sola non essendo stata scelta da Federico, Alice ha deciso di dare una svolta alla propria immagine. Dopo aver sfoggiato dei lunghi capelli scuri, pur non tagliando la lunghezza della sua chioma, ha deciso di rinnovare comunque il look sfoggiando una frangia che le dona perfettamente come sottolineano i fan.

Un piccolo cambiamento che ha dato nuova luce ad Alice che si sta godendo l’estate insieme alla famiglia e agli amici. Di fronte alla possibilità di poter salire sul trono, nel corso di un’intervista rilasciata a Libero, ha ammesso di aver voglia di fare nuove esperienza lasciando così la porta aperta alla possibilità di poter tornare nella trasmissione di Maria De Filippi, stavolta da tronista.

Nel frattempo, si mostra bellissima e in splendida forma sui social dove pubblica contenuti delle sue giornate ricevendo complimenti da parte dei fan per l’evidente bellezza.