Conosci il kaikebo? Ti aiuterà a risparmiare sulle spese di casa!

Il kaikebo è un metodo che consente di risparmiare su tutte le spese domestiche. Scopri come funziona e perché può rivelarsi più utile di quanto immagini.

Riuscire a risparmiare può risultare davvero difficile, sopratutto quando si ha a che fare con tanti conti diversi tra loro. Tra spesa, bollette, acquisti del tempo libero, cene e pranzi fuori o vacanze, tenere conto di tutto può risultare davvero impossibile o confondere maggiormente le idee.

Per fortuna, ci sono diverse strategie che è possibile mettere in atto ed una tra queste è il kaikebo. Si tratta del classico libretto della nonna ma realizzato in chiave giapponese. Un aiuto che una volta presa la giusta confidenza può davvero cambiare le cose, aiutando a comprendere dove si sbaglia e offrendo nuove dritte per migliorare la propria gestione delle spese. Dopo aver esplorato la regola dei 30 giorni scopriamo quindi come usare il kaikebo per ottenere un maggior controllo sulle spese di casa e un risparmio più che mai utile.

Come usare il kaikebo per risparmiare ogni mese

Un tempo le nostre nonne erano solite usare un libretto sul quale appuntare tutti i conti per tener conto delle spese fatte e di quelle evitabili. Un metodo che nel tempo ha consentito di tenere sempre qualche cosa da parte per eventuali emergenze, supportando così l’economia della famiglia. Ad oggi, però, le occasioni per spendere denaro sono così tante e varie che quell’antico metodo può risultare difficile da mettere in atto, sopratutto se si manca della giusta dose di allenamento. Ecco, quindi, che ci viene incontro il kaikebo, un semplice diario che prende spunto dalla cultura giapponese e che essendo preimpostato risulta molto più semplice da usare.

Grazie alla sua grafica già predefenita, questo quaderno aiuta infatti a tenere tutto sotto controllo, inserendo qua e là alcune semplici dritte che si basano sulla filosofia giapponese e che, di consenguenza, ci consentono di apprendere nuove tecniche di risparmio. Così, inserendo entrate ed uscite settimanali e mensili e riguardando ogni appunto sarà possibile comprendere dove si sbaglia e quali sono le voci sulle quali si può agire per ottenere più occasioni di risparmio.

Questo quaderno, è acquistabile nei negozi specializzati e online. Una volta compreso il procedimento è comunque possibile realizzarne anche uno in versione casalinga, partendo da un semplice quaderno a quadretti e in modo da ottenere un successivo risparmio. Insomma, grazie al kaikebo è possibile risparmiare e imparare a riconoscere gli errori da non fare mai più. Errori che una volta compresi risulteranno molto più semplici da correggere e che, pertanto, porteranno pian piano ad un risparmio crescente ed in grado di offrire.