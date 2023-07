Conosci la regola dei 30 giorni? Ti aiuterà a risparmiare!

Scopri come risparmiare più di quanto immagini grazie alla regola dei trenta giorni. Il risultato sarà incredibile!



Trovare nuovi modi per risparmiare è sempre utile, sopratutto se non si ha mai idea di come fare. Fatta eccezione per bollette e pulizie sulle quali è sempre facile trovare nuovi metodi di risparmio, il problema più grande è rappresentato da quegli acquisti che si fanno in modo quasi compulsivo o con la certezza (spesso errata) che si tratti di qualcosa di veramente importante. Se per i primi abbiamo visto come la regola dei 10 secondi sia in grado di fare la differenza, i secondi sono più difficili da riconoscere ed evitare.

Per fortuna, però, basta impegnarsi in tal senso per acquisire un metodo unico ed in grado di fare la differenza. Un esempio? Grazie alla regola dei 30 giorni ti sarà possibile imparare a distinguere tra gli acquisti davvero necessari e quelli che, invece, potresti benissimo evitare.

Impara a risparmiare grazie alla regola dei 30 giorni

Acquistare oggetti o mobili per la propria casa comporta spesso un certo dispendio di soldi che, nella maggior part dei casi, è più che evitabile. Lo stesso vale anche per abiti o acquisti che sulle prime possono sembrare importanti ma che, nella realtà, sono del tutto evitabili. Se per gli acquisti compulsivi, capire la differenza è piuttosto semplice, tutto cambia quando si ha a che fare con compere che potrebbero effettivamente essere utili ma delle quali, in realtà, non si ha bisogno. Come capire la differenza, in questi casi? La regola dei 30 giorni può tornarti davvero utile. Il trucco sta nel non cedere subito al desiderio di acquistare l’oggetto considerato utile e di attendere per ben 30 giorni. Se riesci a farne a meno o finisci addirittura con il dimenticartene, saprai per certo che potevi farne benissimo a meno.

Se, invece, ti accorgi di non poter aspettare o resti con il bisogno di fare quel cambiamento in casa o nel tuo look, anche superati i 30 giorni, allora significa che puoi fare il tuo acquisto senza troppi problemi. Si tratterà sicuramente di qualcosa che porterà arricchimento alla tua vita e per la quale vale quindi la pena di spendere soldi. Agendo in questo modo avrai la certezza di agire sempre per il meglio e con il tempo ti renderai conto di poter ottenere un gran risparmio. Il bello di questa regola, infatti, è che la si può applicare praticamente in ogni campo. Dall’acquisto degli abiti o dei trucchi fino a quello di libri, soprammobili o accessori per la casa. Con il tempo, poi, una volta capito come funziona potrai anche farne a meno perché avrai imparato a capire come distinguere tra ciò di cui hai veramente bisogno e ciò che, invece, può esserti davvero utile. Il tutto ottenendo un buon margine di risparmio che ti consentirà di avere più finanze per i successivi acquisti. Acquisti che saranno più consapevoli e per questo anche più apprezzati. Provare per credere!