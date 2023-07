Chiara Ferragni e Fedez sconvolti dalla sua morte: “Ci mancherà tutto di te”

L’anuncio è arrivato poche ore fa: la celebre coppia ha dovuto dire addio alla prima figlia. Scopriamo insieme i dettagli.

I due non riescono a trattenere il proprio dolore per la morte della loro prima figlia, che li ha accompagnati sin dal loro primo incontro. Anzi, è stata lei possiamo dire a farli conoscere. Stiamo parlando del cagnolino di Chiara Ferragni, adottato successivamente dallo stesso Fedez. Chiamata Matilda, è stata una cagnolina super fedele, e per la coppia è stata in un certo modo la prima figlia.

La Ferragni l’ha presa tredici anni fa e quando il rapper milanese si è aggiunto al quadretto, quest’ultimo è stato ben contento di prendersene cura. Pochi anni dopo si sono aggiunti gli altri due figli della coppia, Leone e Vittoria, che hanno amato fino alla fine la cara Matilda. Veniva spesso inclusa nei viaggi di famiglia e negli scatti condivisi online dall’imprenditrice e dal giudice di X Factor. Infatti, entrambi hanno pensato fosse appropriato annunciare la scomparsa del lor animaletto a quattro zampe sul proprio account Instagram. Le dediche hanno fatto presto il giro del web.

Una dedica strappalacrime

Matilde ha significato molto per Chiara e Fedez. Come accennato in precedenza, è stata la ragione che ha portato i due ad incontrarsi. Quest’ultima infatti è stata citata nella nota canzone del rapper, Vorrei ma non posto, realizzata in collaborazione con J-Ax. Qui viene inclusa la seguente frase: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John”. E il resto è storia. I due, dopo essersi incontrati per la prima volta a Los Angeles, dove la fashion influencer risiedeva, si vedono alcuni mesi dopo in Italia, dove scatta la scintilla, culminata con le nozze, celebrate nel 2018.

Proprio per questo la morte di Matilde è stata un duro colpo per i due, che hanno deciso di esprimere il proprio dolore e il loro affetto per la cagnolina attraverso una speciale dedica. Fedez ha commentato il triste episodio con le seguenti parole: “Sei stata parte della nostra famiglia e forse qualcosa di più. Inconsapevolmente sei stata il motivo per cui io e la mamma ci siamo conosciuti… Eri con noi quando è nato Leo, eri con noi quando è nata Vittoria. Tu eri noi. Il nostro ultimo abbraccio alla nostra prima bimba. Ciao Mati, ci manchi già”.

La Ferragni invece ha voluto pubblicare una dedica più lunga. Questi sono solo alcuni estratti, i più importanti: “Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto. In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno… eri tu “il cane di Chiara Ferragni” di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016″.

“Ci pensi se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita? Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, ed invece sei stata stupenda anche nel ruolo di “sorella maggiore”… Spero di averti fatto vivere una bella vita e di averti fatto sentire il mio amore ogni giorno, perché io il tuo l’ho sentito sempre. Mi mancherà tutto di te Mati, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta. Sarai per sempre la mia prima bimba”.